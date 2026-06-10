Lina Tejeiro rompió el silencio tras rumores sobre la revelación de género de su bebé, ¿qué dijo?

La actriz colombiana Lina Tejeiro se pronunció frente a los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta revelación de género de su bebé, tema que generó múltiples especulaciones entre sus seguidores. La famosa aclaró la situación y despejó dudas sobre lo que realmente ocurrió en las últimas horas.

¿Lina Tejeiro ya hizo la relevación de género de su bebé?

Con un video compartido en la noche de este miércoles 9 de junio a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lina Tejeiro rompió el silencio frente a los rumores que surgieron en horas de la mañana sobre una supuesta revelación de género de su bebé.

Lina Tejeiro sorprendió al hablar del género de su bebé. (Foto/ Canal RCN- Freepik)

Esto, luego de que la actriz se mostrara por medio de sus redes sociales luciendo un outfit completamente azul y elegante, muy similar a los atuendos que usan en este tipo de ocasión especial.

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Sin embargo, ante la lluvia de mensajes recibido por parte de sus seguidores para saber si el bebé era niño, la actriz mencionó que aunque su embarazo era parte central de su vida actualmente, en realidad su atuendo no estaba relacionado con él, sino con un evento laboral al que asistió durante el transcurso del día.

"Hoy no fue el Baby Shower, ni la revelación de género. Hoy estaba en una reunión de trabajo, en una capacitación y me quise poner el color azul de la empresa, anda más", mencionó.

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Así mismo, hizo un llamado a la calma al mencionar que el día que decidiera llevar a cabo este importante evento, lo compartiría por medio de su perfil sin tantos rodeos.

"Cuando suceda la revelación o el Baby Shower, se enterarán, les contaré, porque además estoy de azul y de rosado entonces (no tiene sentido)", agregó.

¿Cuándo nacerá el hijo de Lina Tejeiro?

Teniendo en cuenta que la empresaria confirmó su embarazo a finales de abril, cuando ya mostraba una pronunciada pancita, y que para la segunda semana de junio reveló que se encontraba en su quinto mes de gestación, su bebé podría nacer entre octubre y noviembre de 2026.

Sin embargo, la actriz no ha entregado información exacta sobre la fecha de parto, por lo que sus seguidores tendrán que esperar a nuevos detalles.