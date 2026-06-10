Andrea Valdiri sorprendió con impactante cambio de look: así luce ahora

La creadora de contenido Andrea Valdiri volvió a acaparar la atención en redes sociales tras mostrar un cambio de look que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La influencer sorprendió con una renovación en su imagen que rápidamente generó reacciones y comentarios en redes sociales.

¿Cuál fue el cambio de look que se hizo Andrea Valdiri?

Durante la tarde de este miércoles 9 de junio, Andrea Valdiri informó a sus millones de seguidores que se realizaría un cambio de look, adelantando que su característico color negro de cabello desaparecería. Sin embargo, no dio más detalles, lo que despertó gran expectativa en redes sociales.

Andrea Valdiri impacta con su cambio de look y así luce ahora. (Foto Canal RCN).

“Hoy me despido del negro. Hermanas, estoy súper nerviosa, porque qué tal que quede calva… Si yo quedo calva, no importa, la damos toda con los outfits”.

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Tras varias horas del anuncio, la creadora de contenido reapareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para mostrar el resultado final de su nueva imagen.

En una fotografía llamativa, Valdiri enseñó su drástico cambio al revelar que ahora luce un tono rubio imponente y un corte de cabello por encima de los hombros.

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“Soy edición limitada en constante cambio”, mencionó.

Lo cierto es que el cambio de imagen de Andrea Valdiri no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su nuevo estilo y el giro radical en su apariencia.

¿Cómo reaccionaron los internautas al cambio de look de Andrea Valdiri?

Muchos destacaron lo favorecedor del tono rubio y el corte, asegurando que el estilo le da un aire renovado e incluso comparándola con su hija por el parecido que generó el cambio. Entre los mensajes también se repitieron opiniones que resaltan que cualquier transformación que se hace la creadora de contenido logra encajar perfectamente con su imagen.

"Es como ver a Isa (su hija) en ti con ese color", "achi las gringas están de moda", "¡Dios mío! Cada cambio te queda más espectacular que el anterior", "Valdiri lo que te pongas te queda Divino", fueron algunos de los comentarios.