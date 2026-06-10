Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri sorprendió con impactante cambio de look: así luce ahora

Andrea Valdiri sorprendió a sus fans al mostrar un cambio de look que rápidamente generó reacciones en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así es el nuevo estilo de Andrea Valdiri que está dando de qué hablar
Así es el nuevo estilo de Andrea Valdiri que está dando de qué hablar. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido Andrea Valdiri volvió a acaparar la atención en redes sociales tras mostrar un cambio de look que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La influencer sorprendió con una renovación en su imagen que rápidamente generó reacciones y comentarios en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el cambio de look que se hizo Andrea Valdiri?

Durante la tarde de este miércoles 9 de junio, Andrea Valdiri informó a sus millones de seguidores que se realizaría un cambio de look, adelantando que su característico color negro de cabello desaparecería. Sin embargo, no dio más detalles, lo que despertó gran expectativa en redes sociales.

Andrea Valdiri impacta con su cambio de look y así luce ahora
Andrea Valdiri impacta con su cambio de look y así luce ahora. (Foto Canal RCN).

“Hoy me despido del negro. Hermanas, estoy súper nerviosa, porque qué tal que quede calva… Si yo quedo calva, no importa, la damos toda con los outfits”.

Artículos relacionados

Tras varias horas del anuncio, la creadora de contenido reapareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para mostrar el resultado final de su nueva imagen.

En una fotografía llamativa, Valdiri enseñó su drástico cambio al revelar que ahora luce un tono rubio imponente y un corte de cabello por encima de los hombros.

Artículos relacionados

“Soy edición limitada en constante cambio”, mencionó.

Lo cierto es que el cambio de imagen de Andrea Valdiri no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su nuevo estilo y el giro radical en su apariencia.

¿Cómo reaccionaron los internautas al cambio de look de Andrea Valdiri?

Muchos destacaron lo favorecedor del tono rubio y el corte, asegurando que el estilo le da un aire renovado e incluso comparándola con su hija por el parecido que generó el cambio. Entre los mensajes también se repitieron opiniones que resaltan que cualquier transformación que se hace la creadora de contenido logra encajar perfectamente con su imagen.

"Es como ver a Isa (su hija) en ti con ese color", "achi las gringas están de moda", "¡Dios mío! Cada cambio te queda más espectacular que el anterior", "Valdiri lo que te pongas te queda Divino", fueron algunos de los comentarios.

Andrea Valdiri sorprende con transformación radical de imagen
Andrea Valdiri sorprende con transformación radical de imagen. (foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Qué pasó con la revelación de género? Lina Tejeiro responde a los rumores Lina Tejeiro

Lina Tejeiro rompió el silencio tras rumores sobre la revelación de género de su bebé, ¿qué dijo?

Lina Tejeiro aclaró los rumores sobre una supuesta revelación de género de su bebé que circuló en redes en las últimas horas.

Hija de Kaleth Morales anunció que será madre por primera vez: así reaccionó Samuel Morales Talento nacional

Hija de Kaleth Morales anunció que será madre por primera vez: así reaccionó Samuel Morales

Katrinalieth, hija de Kaleth Morales, reapareció en sus redes anunciando que será madre por primera vez.

Claudia Serrato reapareció tras su reciente intervención contra el cáncer, entre lágrimas: ¿qué reveló? Talento nacional

Claudia Serrato reapareció tras su reciente intervención contra el cáncer, entre lágrimas: ¿qué reveló?

Mánager de Lina Tejerio reapareció tras varias horas de ser sometida a un procedimiento médico contra el cáncer.

Lo más superlike

Reconocida chef falleció el mismo día de su cumpleaños, tenía 46 años, esto se sabe Talento internacional

Reconocida chef falleció el mismo día de su cumpleaños, tenía 46 años, esto se sabe

Se confirmó el fallecimiento de reconocida chef y presentadora de televisión el día de su cumpleaños, dejando un sentido vacío.

Festival Cordillera 2026 cartel oficial Talento nacional

¡Ya es oficial! El Festival Cordillera 2026 presentó su cartel: estos son los artistas invitados

Así se preparan Isabella Ladera y Manuela QM para la llegada de sus bebés Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene el yoga prenatal? Isabella Ladera y Manuela QM lo practican antes de dar a luz

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió