En las últimas horas, el nombre de Katrinalieth, hija del recordado cantante vallenato, Kaleth Morales, se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras anunciar que será madre por primera vez.

¿Cómo anunció Katrinalieth, hija de Kaleth Morales que será madre por primera vez?

Así anunció la hija de Kaleth Morales que será madre. | Foto: Freepik

En horas de la tarde de este 10 de junio, Katrinalieth Morales compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 60 mil seguidores, en la que les anunció a sus seguidores que se convertirá en madre por primera vez, expresando las siguientes palabras:

“Te soñé y aquí estás; una realidad. Dios ha hecho su obra en nosotros y hoy se ha convertido en carne y hueso para llamarnos papás. No hay palabras para describir lo que se siente, lo que se vive; solo un amor y felicidad desbordante. Nos vemos a finales de año hijo/a, aquí estamos ansiosos por conocerte”, agregó Katrinalieth en la descripción de la publicación.

En la fotografía se evidencia una ecografía junto a una prueba de embarazo en la que se confirma que Katrinalieth está atravesando por un importante momento, en especial, por anunciar que será madre por primera vez.

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Así también, la hija de Kaleth Morales etiquetó a su esposo llamado Romario, con quien tuvo la oportunidad de casarse en el 2025.

¿Cómo reaccionó Samuel Morales, otro de los hijos de Kaleth Morales al saber que será tío?

¿Cómo reaccionó el otro hijo de Kaleth Morales al saber que será tío? | Foto: Freepik

Tras el reciente anuncio que realizó Katrinalieth mediante sus redes tras anunciar que será madre por primera vez, su hermano Samuel, otro de los hijos que tuvo Kaleth Morales, aprovechó la oportunidad para reaccionar al respecto, pues, expresó las siguientes palabras:

“Te amamos sobrin@. Aquí está tío que siempre te va a amar con todo su corazón. Te esperamos con los brazos abiertos”, añadió Samuel Morales.

Sin duda, la noticia ha tomado por sorpresa a los internautas, quienes se han sorprendido al ver el importante momento por el que está atravesando la hija de Kaleth Morales tras anunciar que será madre por primera vez a pesar de estar alejada de sus redes sociales, en medio de una inesperada desaparición al respecto.