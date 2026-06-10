Claudia Serrato se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales no solo por ser la mánager de Lina Tejeiro y otras celebridades, sino que también, por mostrar detalles acerca de su reciente intervención contra el cáncer.

Con base en esto, Claudia reapareció en redes, contando todos los detalles acerca de cómo ha avanzado su estado de salud tras someterse varias horas en un procedimiento médico.

¿Cómo resultó la reciente intervención contra el cáncer de Claudia Serrato?

Tras la reciente intervención médica que se realizó Claudia Serrato con respecto a su diagnóstico de cáncer en uno de sus s3n*S, les compartió a sus seguidores todo el proceso que llevó a cabo en medio de su intervención.

Esto anunció Claudia Serrato sobre su estado de salud. | Foto: Freepik

Con base en esto, Claudia compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 175 mil seguidores, expresó las siguientes palabras acerca de su reciente intervención:

“Es imposible dejar de pasar por acá y dejar de llorar, pero de felicidad. Quiero contarles que mi intervención fue un éxito, por el momento mi s#n* está limpio, no está la masa y el doctor Sebastián y la doctora, Marcela, hicieron un trabajo excepcional”, agregó Claudia Serrato.

En medio de esta situación, Claudia expresó que está sumamente tranquila al ver que su intervención resultó de buena manera, en especial, al ver que por lo pronto no hay ningún tipo de masa que la afecte y que contenga algún tipo de cáncer.

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¿Qué otros resultados están esperando Claudia Serrato en cuento a su reciente intervención?

Tras la reciente intervención que se hizo Claudia Serrato en medio de su diagnóstico de cáncer, expresó que está bajo la expectativa de todo lo que pueda ocurrir consigo misma, en especial, por todos los detalles que ha llevado a cabo en cuanto a su procedimiento.

¿Cuál es el estado de salud actual de Claudia Serrato? | Foto: Freepik

Así también, Claudia aprovechó la oportunidad para anunciar que está bajo la espera de unos exámenes médicos, los cuales evaluarán todo acerca de cómo avanza su estado de salud para que tenga una pronta recuperación.

Sin duda, varios de sus seguidores y reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento se encuentran bajo la expectativa de cómo avanzará su estado de salud para que pueda retomar sus respectivos proyectos con normalidad.