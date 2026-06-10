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Reconocida chef falleció el mismo día de su cumpleaños, tenía 46 años, esto se sabe

Se confirmó el fallecimiento de reconocida chef y presentadora de televisión el día de su cumpleaños, dejando un sentido vacío.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida chef falleció el mismo día de su cumpleaños, tenía 46 años, esto se sabe
¿Quién fue la reconocida chef que falleció el día de su cumpleaños? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la televisión y de la gastronomía se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de una reconocida chef que dejó un importante legado.

Así también, la noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas a causa del doloroso fallecimiento de la reconocida chef que dejó un importante legado.

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¿Quién fue la reconocida chef que falleció en el día de su cumpleaños?

Reconocida chef falleció el mismo día de su cumpleaños, tenía 46 años, esto se sabe
Así se confimó el fallecimiento de Sandra Díaz. | Foto: Freepik

El nombre de Sandra Díaz del Valle se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida chef, sino que también, por confirmarse la desafortunada noticia de su fallecimiento.

La noticia fue principalmente confirmada a través del medio de comunicación internacional ‘El Heraldo’, el cual expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

“Fallece la chef Sandra Díaz el día de su cumpleaños. La reconocida chef Sandra Díaz falleció el mismo día en que cumplía 46 años, generando consternación en el ámbito de la gastronomía y los medios de comunicación. Díaz contaba con una amplia trayectoria en televisión, donde desarrolló parte importante de su carrera profesional”, expresó ‘El Heraldo en la descripción de la publicación’.

Tras confirmarse la dolorosa noticia del fallecimiento de la chef Sandra Díaz, se ha evidencia según lo han dicho varios medios de comunicación que falleció el mismo día de su cumpleaños, pues falleció este 10 de junio.

¿Cuál fue la razón por la que falleció la chef Sandra Díaz?

Aunque por el momento se desconocen las causas de la muerte de la chef Sandra Díaz, se evidencia en medio de la reciente publicación que compartió Juan Fernando Lobo, su pareja, que perdió la vida a causa de algunas complicaciones de salud que presentó, horas antes de su fallecimiento.

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Así también, la chef adquirió un importante reconocimiento a lo largo de su amplia trayectoria profesional al compartir varias de sus recetas al relucir con su talento al trabajar en el programa de ‘Venga la alegría’ del Canal TV Azteca de Honduras y otros proyectos en los que demostró su gran habilidad en el campo de la gastronomía.

Reconocida chef falleció el mismo día de su cumpleaños, tenía 46 años, esto se sabe
¿Cuál fue la razón por la que falleció Sandra Díaz? | Foto: Freepik
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