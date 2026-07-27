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Juan Daniel Sepúlveda reapareció junto a contundente mensaje tras su ruptura con La Valdiri, esto dijo

El empresario dejó un sorpresivo mensaje en sus redes e internautas opinan si es para La Valdiri tras varios rumores circulados.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juan Daniel Sepúlveda dejó sorpresiva indirecta en sus redes tras su ruptura con La Valdiri: ¿cuál?
¿Cuál fue el mensaje que dejó Juan Daniel Sepúlveda en sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios días, el nombre de Juan Daniel Sepúlveda se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales por confirmarse su ruptura con Andrea Valdiri.

Por ello, el empresario reapareció en las últimas horas con un contundente mensaje mediante sus redes, el cual ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas al ver si se trata para su expareja.

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¿Cuál fue el contundente mensaje que compartió Juan Daniel Sepúlveda en sus redes?

Cabe destacar que Juan Daniel Sepúlveda no solo se ha destacado por ser un reconocido empresario colombiano, sino también, por compartir varios detalles de su vida en sus redes sociales.

Juan Daniel Sepúlveda dejó sorpresiva indirecta en sus redes tras su ruptura con La Valdiri: ¿cuál?
Este mensaje le habría enviado Juan Daniel Sepúlveda a La Valdiri. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Juan Daniel compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 538 mil seguidores, en la que dejó unas sorpresivas palabras frente a lo que siente en la actualidad, expresando lo siguiente:

“En la vida hay que ser como los búfalos en una tormenta. A diferencia de otros animales que huyen, ellos van directo hacia ella y por eso tardan menos en atravesarla”, agregó Juan Daniel.

Así también, el empresario aprovechó la oportunidad para revelar que a pesar de las dificultades por las cuales ha estado atravesando, ha generado todo tipo de opiniones frente al momento en el que está por su ruptura amorosa con Andrea Valdiri:

“Si estás pasando por dificultades, no te desanimes. La paciencia crece en el camino difícil y lo que se evita, casi siempre se hace más grande. Por eso te pido hoy señor que no dejes que huya de lo que debo enfrentar”.

¿Cómo luce La Valdiri en la actualidad tras su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda?

Es clave mencionar que La Valdiri ha demostrado mediante sus redes que ha estado atravesando por un nuevo momento en su vida a nivel personal, en especial, por todo lo que ha hecho desde que tomó la decisión de seguir en su camino por separado desde que terminó con Juan Daniel.

De este modo, La Valdiri sorprendió con un curioso mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores en la que celebró su cumpleaños junto a sus hijas.

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