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Vigilante grabó la aparición de un supuesto niño fantasma en reconocido cine de Colombia | VIDEO

Vigilante vivió momentos de pánico tras ver la figura de un supuesto niño fantasma en reconocido cine de Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Vigilante grabó a un supuesto niño fantasma en un reconocido cine de Colombia
Vigilante grabó a un supuesto niño fantasma en un reconocido cine de Colombia. (Foto Freepik).

Un vigilante vivió momentos de angustia luego de asegurar que vio la figura de un supuesto niño fantasma mientras realizaba su recorrido en un reconocido cine de Colombia. El hecho, que quedó registrado en video, generó reacciones entre quienes creen en fenómenos paranormales y quienes buscan una explicación a lo ocurrido.

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¿Qué muestra el video que grabó un vigilante en un reconocido cine de Colombia?

Durante los últimos días comenzó a circular en redes sociales un video que ha despertado todo tipo de reacciones entre los usuarios. En las imágenes, grabadas por un vigilante durante una ronda nocturna en un reconocido cine de Antioquia, Colombia, se observa lo que muchos han señalado como la supuesta aparición de un niño fantasma.

¿Un niño fantasma? El inquietante video que un vigilante grabó en un cine de Colombia
¿Un niño fantasma? El inquietante video que un vigilante grabó en un cine de Colombia. (Foto Freepik).

El registro muestra a un menor llorando desconsoladamente mientras recorre las instalaciones del cine, que aparentemente se encontraban completamente vacías al momento de la grabación. La escena ha llamado la atención por el ambiente de soledad del lugar y por la inesperada presencia del niño.

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Desde que el video se hizo viral, cientos de usuarios han compartido sus teorías sobre lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación de que las imágenes correspondan a un hecho paranormal, por lo que todo se mantiene en el terreno de las especulaciones generadas alrededor del audiovisual.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video del supuesto niño fantasma en reconocido cine de Colombia?

Lo cierto es que el video del supuesto niño fantasma sigue dando de qué hablar en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguraron que la grabación les provocó escalofríos, otros descartaron la teoría paranormal y consideraron que la figura que aparece en las imágenes sería la de un niño que parecía estar perdido.

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“Un niño perdido es lo que yo veo”, “Lo que ves es un niño solo y llorando, será que está perdido”, “Lo que tiene es que a auxiliar el niño. Este vivo o no. Si llega hasta él y es un fantasma entonces tiene que consolarlo y orar por él”, fueron algunos de los comentarios.

Video de un supuesto niño fantasma en un cine de Colombia desató todo tipo de reacciones
Video de un supuesto niño fantasma en un cine de Colombia desató todo tipo de reacciones. (Foto Freepik).
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