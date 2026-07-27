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Arquero de Cabo Verde conmueve entre lágrimas tras firmar millonario contrato

Este fue el contrato que firmó Vozinha, portero de Cabo Verde, quien cautivó tanto en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Arquero de cabo verde llora
Portero de Cabo Verde tiene emotiva reacción tras nuevo contrato/AFP: Francois Nel

Vozinha, portero de la Selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, conmovió a miles de sus fanáticos luego de firmar millonario contrato.

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¿Quién es Vozinha?

Josimar José Évora Dias, como es su nombre de pila, nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo y desarrolló gran parte de su carrera futbolística en clubes de Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.

portero de cabo verde en el mundial 2026

Debido a su edad y el desempeño que tuvo junto con su Selección en la Copa del Mundo, logró millones de fanáticos en sus redes sociales que quedaron impresionados con su talento y con su personalidad.

El deportista se destacó y se convirtió en una de las revelaciones de la competencia.

Fue uno de los jugadores que más llamó la atención en la Copa del Mundo, tanto así que fue de los líderes en subir mayor cantidad de seguidores en Instagram, teniendo hasta el momento cerca de 30 millones.

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¿Qué contrato firmó Vozinha que le puso a llorar?

A sus 40 años, el arquero sigue marcando historia luego de firmar millonario contrato con el Colo Colo de Chile.


Según se dio a conocer el jugador ya hace parte de este club suramericano por un temporada de 18 meses con opción a extenderse.

Su contrato lo realizó por un valor de 25.000 dólares mensuales, es decir, casi 82 millones de pesos colombianos, más del doble de lo que recibía en el Chaves de Portugal, equipo al que pertenecía anteriormente.

portero de cabo verde firma con colo colo

En redes sociales comenzó a circular el momento de la firma del futbolista con el club chileno, donde lució muy elegante y no pudo contener el llanto al dar este paso tan importante en su carrera profesional.

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Luego de su reacción, miles de seguidores comentaron al respecto, donde lo llenaron de halagos por su humilde reacción y por reflejar tanta nobleza.

Otros no dudaron en desearle lo mejor en esta nueva etapa en su carrera y que pueda seguirlos sorprenderlos.

Muchos fanáticos están a la expectativa de su desempeño en sus partidos con este equipo.

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