Lina Tejeiro se pronunció tras romper en llanto en MasterChef Celebrity, ¿qué reveló?

El pasado 26 de enero se llevó a cabo el primer reto de eliminación en MasterChef Celebrity en donde se despidió de la competencia el actor Hugo Gómez y en donde las emociones a flor de piel.

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¿Por qué Lina Tejeiro rompió en llanto en MasterChef Celebrity?

En este reto se enfrentaron Lina Tejeiro, Tuto Patiño, Milena López, Hugo Gómez, Tavo Bernate, Marta Restrepo, Luciano D'Alessandro y Víctor Tarazona.

Precisamente, la actriz Lina Tejeiro durante el reto y la degustación rompió en llanto, algo que llamó la atención de sus compañeros y del público en redes sociales.

Lina, en ese momento no reveló con detalle los motivos de su llanto, pero tras el final del capítulo la actriz se sinceró en sus redes sociales.

Lina Tejeiro contó por qué lloró en MasterChef. (Foto Canal RCN).

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¿Qué reveló Lina Tejeiro tras llorar en reto de eliminación en MasterChef?

La actriz aseguró primero a través de sus historias de Instagram que uno de los motivos que la puso sensible y la hizo romper en llanto fue cuando su compañero Víctor Tarazona dedicó su preparación a su perrito fallecido.

Precisamente, Lina aseguró que por esas semanas estaba asimilando la pérdida de una de sus mascotas.

Asimismo, la actriz en una publicación confesó que era una mujer demasiado sensible y que tenía el súper poder de llorar en cualquier situación.

Soy muy emocional y tengo el súper poder de llorar por todo. Qué difícil fue este reto de eliminación.

De igual forma, la actriz aseguró que, haber enfrentado su primer reto de eliminación no había sido tarea fácil y la presión había sido al máximo.

Hoy veo estas imágenes y entiendo por qué todo lo sentía el doble.



Como era de esperarse la confesión de Lina Tejeiro no pasó por desapercibido en redes sociales en donde muchos seguidores y colegas le han expresado su cariño.