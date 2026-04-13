En las últimas horas, el mundo del fútbol colombiano se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido exjugador de Millonarios F.C. y otros clubes en donde dejó un importante legado en este deporte.

La noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los hinchas de Millonarios F.C. tras el reciente comunicado que compartió la Dimayor mediante sus redes sociales, anunciando el desafortunado fallecimiento del reconocido jugador.

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¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció en las últimas horas?

Así se confirmó el fallecimiento de Alonso López Palacio, más conocido como ‘Pocillo’. | Foto: Freepik

El nombre de Alonso López Palacio, más conocido como ‘Pocillo’, se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran talento en el campo del fútbol, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido a través de la cuenta oficial de Instagram de la Dimayor en la que cuentan con más de 527 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Alonso López Palacio”, agregó la Dimayor.

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Aunque por el momento se desconocen las causas por las cuales falleció el reconocido futbolista, se refleja que el deportista dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Cuál fue el importante legado que dejó de Alonso López Palacio ‘Pocillo’ a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Es clave mencionar que de Alonso López Palacio ‘Pocillo’ dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al relucir en la década de los setenta y ochenta, pues participó en importantes clubes, según la Dimayor:

¿En qué equipos participó 'Pocillo' a lo largo de su trayectoria profesional? | Foto: Freepik

“Recordado por su paso por clubes como Millonarios F.C., Independiente Medellín, y Once Caldas DAF, así como por su participación en la Selección Colombia”, señaló la Dimayor.

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‘Pocillo’ falleció a la edad de 69 años, pues, según han reportando otros medios de comunicación colombianos, se refleja que falleció a causa de algunas complicaciones de salud.