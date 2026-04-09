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¡Luto en la música! Falleció influyente DJ y Rapero por una grave enfermedad: ¿quién era?

Murió pionero del hip hop que impulsó el género a nivel global y dejó un legado clave en la cultura urbana.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Murió pionero del hip hop que marcó una generación: fue clave en la expansión del género
Murió pionero del hip hop que marcó una generación: fue clave en la expansión del género (Foto freepik)

El mundo del hip hop se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de uno de sus pioneros, una figura clave en la construcción y expansión global de este movimiento cultural.

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Su fallecimiento ha generado reacciones entre artistas y seguidores, quienes reconocen su impacto en la música y la cultura urbana.

La noticia fue revelada por medios estadounidenses, que también dieron a conocer detalles sobre las causas de su muerte.

¿Quién es el rapero y DJ que falleció?

Se trata de Afrika Bambaataa, nacido como Lance Taylor en el Bronx, Nueva York, y considerado uno de los grandes referentes en los inicios del hip hop durante las décadas de 1970 y 1980.

Afrika Bambaataa fue una figura fundamental en el desarrollo del género, especialmente por su aporte al uso de los break beats, técnica que se convirtió en una base esencial para el DJing dentro del hip hop.

Gracias a su innovación y visión, es reconocido como uno de los “padres” del movimiento y una pieza clave en su evolución.

Además, fue el fundador de la Universal Zulu Nation, una organización que buscó transformar la violencia de las pandillas en expresiones artísticas y culturales, promoviendo valores de comunidad, paz y creatividad.

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Su influencia ayudó a que el hip hop trascendiera fronteras y se consolidara como un fenómeno global.

Falleció Afrika Bambaataa a sus 67 años.
Falleció Afrika Bambaataa a sus 67 años. (Foto Neilson Barnard / AFP)

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Según la información revelada, el artista falleció a causa de complicaciones derivadas de un cáncer, enfermedad contra la que venía luchando en los últimos años. Su muerte ocurrió en horas de la madrugada en el estado de Pensilvania.

En la etapa final de su vida, Afrika Bambaataa también enfrentó controversias legales, luego de que varias personas lo acusaran de abus0 en hechos que habrían ocurrido décadas atrás. Estos procesos derivaron en acuerdos legales, marcando un capítulo complejo dentro de su historia personal.

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A pesar de estas situaciones, su legado musical y cultural continúa siendo ampliamente reconocido dentro de la industria. Su influencia no solo se limita a la música, sino también a la forma en que el hip hop se estructuró como movimiento social y cultural en sus primeras etapas.

Hoy, su nombre vuelve a ser tema de conversación, esta vez por su partida, dejando una huella profunda en la historia de la música urbana y en generaciones de artistas que encontraron en su trabajo una inspiración.

Afrika Bambaataa falleció a causa de un cáncer
Afrika Bambaataa falleció a causa de un cáncer. (Foto Scott Gries / AFP)
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