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Así reaccionaron Alejandro Estrada y Eidevin López tras enfrentar posible expulsión en La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Eidevin reaccionaron ante la posible expulsión y defendieron su permanencia tras fuerte pelea en la casa.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La tensión sigue creciendo en La casa de los famosos Colombia luego del fuerte enfrentamiento entre dos de sus participantes, una situación que no solo marcó un punto crítico en la convivencia, sino que ahora pone en riesgo su permanencia dentro de la competencia. Tras el altercado, El Jefe tomó una decisión contundente: dejar en manos del público el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin López. ¿Qué decisión tomó El Jefe tras el enfrentamiento? Luego de que la discusión entre ambos escalara hasta el contacto físico, El Jefe intervino de inmediato y llamó a los implicados al confesionario. Posteriormente, se anunció que sería la audiencia quien definiría las consecuencias. Las votaciones fueron habilitadas desde el 8 de abril y estarán disponibles hasta el 9 de abril a las 9:00 p.m. Durante ese tiempo, el público podrá elegir entre cuatro opciones: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o la salida definitiva de los dos. Esta decisión generó expectativa tanto dentro como fuera de la casa, ya que el resultado podría cambiar por completo el rumbo del reality. ¿Cómo reaccionaron ante la posibilidad de ser expulsados? Durante la gala, los presentadores dieron la palabra a ambos participantes para que se dirigieran al público y expusieran sus razones para continuar en el programa. Antes de sus intervenciones, se les pidió mantener el respeto y no cruzar nuevamente los límites. Alejandro Estrada fue el primero en hablar. El actor agradeció la oportunidad de estar en la competencia y reconoció que ahora todo depende del público. Aseguró que su intención es seguir aportando al programa desde el entretenimiento, destacando que ha cumplido con las dinámicas del juego. También dejó claro que, aunque acepta las reglas, tiene un límite frente a las provocaciones, y que, de continuar, seguirá comprometido con el formato. Por su parte, Eidevin López adoptó un tono más conciliador. El participante ofreció disculpas tanto al público como a El Jefe por lo ocurrido, reconociendo que fue un momento en el que perdió la calma. Afirmó que desea continuar en la competencia, dando lo mejor de sí y manteniendo una actitud más controlada. Además, reiteró sus disculpas por el incidente. Así reaccionaron Alejandro Estrada y Eidevin tras enfrentar posible expulsión en La casa de los famosos Colombia
Así reaccionaron Alejandro Estrada y Eidevin tras enfrentar posible expulsión en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

La tensión sigue creciendo en La casa de los famosos Colombia luego del fuerte enfrentamiento entre dos de sus participantes, una situación que no solo marcó un punto crítico en la convivencia, sino que ahora pone en riesgo su permanencia dentro de la competencia.

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Tras el altercado, El Jefe tomó una decisión contundente: dejar en manos del público el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin López.

¿Qué decisión tomó El Jefe tras el enfrentamiento?

Luego de que la discusión entre ambos escalara hasta el contacto físico, El Jefe intervino de inmediato y llamó a los implicados al confesionario. Posteriormente, se anunció que sería la audiencia quien definiría las consecuencias.

Las votaciones fueron habilitadas desde el 8 de abril y estarán disponibles hasta el 9 de abril a las 9:00 p.m.

Durante ese tiempo, el público podrá elegir entre cuatro opciones: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o la salida definitiva de los dos.

Esta decisión generó expectativa tanto dentro como fuera de la casa, ya que el resultado podría cambiar por completo el rumbo del reality.

El Jefe deja en manos del público el futuro de Eidevin y Alejandro Estrada
El Jefe deja en manos del público el futuro de Eidevin y Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron ante la posibilidad de ser expulsados?

Durante la gala, los presentadores dieron la palabra a ambos participantes para que se dirigieran al público y expusieran sus razones para continuar en el programa. Antes de sus intervenciones, se les pidió mantener el respeto y no cruzar nuevamente los límites.

Alejandro Estrada fue el primero en hablar. El actor agradeció la oportunidad de estar en la competencia y reconoció que ahora todo depende del público.

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Aseguró que su intención es seguir aportando al programa desde el entretenimiento, destacando que ha cumplido con las dinámicas del juego. También dejó claro que, aunque acepta las reglas, tiene un límite frente a las provocaciones, y que, de continuar, seguirá comprometido con el formato.

Por su parte, Eidevin López ofreció disculpas tanto al público como a El Jefe por lo ocurrido, reconociendo que fue un momento en el que perdió la calma. Afirmó que desea continuar en la competencia, dando lo mejor de sí y manteniendo una actitud más controlada. Además, reiteró sus disculpas por el incidente.

Eidevin y Alejandro Estrada hablan con el público para pedir quedarse en competencia
Eidevin y Alejandro Estrada hablan con el público para pedir quedarse en competencia. (Foto Canal RCN)
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