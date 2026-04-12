Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G confesó cómo es su tipo de hombre tras ruptura con Feid: ¿describió a Anuel AA?

“Chicos malos”, Karol G reveló cuál es su tipo de hombre e internautas opinan que se trata de una indirecta para Anuel AA.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karol G confesó cómo es su tipo de hombre tras ruptura con Feid: ¿describió a Anuel AA?
Este es el tipo de hombre ideal para Karol G. | AFP: Jean Baptiste Lacroix

Desde hace varias semanas, el nombre de Karol G se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmar públicamente su ruptura con Feid.

En medio de las diversas confesiones que realizó acerca de los importantes momentos por los que ha estado atravesando a nivel emocional y personal, la artista ha visto reflejado que está atravesando por nuevos momentos en su vida.

Con base en esto, la antioqueña fue recientemente entrevistada en uno de los pódcast más reconocidos a nivel internacional en el que hizo varias confesiones de su vida, en especial sobre su tipo de hombre e internautas opinan si se trata de Anuel AA.

Artículos relacionados

¿Cuál es el tipo de hombre para Karol G en el que internautas lo asocian con Anuel AA?

Karol G confesó cómo es su tipo de hombre tras ruptura con Feid: ¿describió a Anuel AA?
¿Cuál es el tipo de hombre para Karol G? | AFP: Jean Baptiste Lacroix

Recordemos que, en el pasado, Karol G sostuvo una relación sentimental con uno de los cantantes más reconocidos de talla internacional, quien es Anuel AA, oriundo de Puerto Rico. Sin embargo, cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado.

Por su parte, Karol G ha acaparado la atención mediática en las últimas horas al ser entrevista en el pódcast ‘Call Her Daddy’ de Alex Copper, en el que reveló varios acontecimientos de su vida.

Artículos relacionados

Así también, uno de los temas que más comentarios ha dividido opiniones en redes se trata acerca de una pregunta que le realizaron a la cantante acerca de cuál es su tipo de hombre, pues reveló las siguientes palabras:

“Me encantan los chicos malos, también me gusta el chico que parece del barrio y es chill, ese es mi tipo”, agregó Karol G en el pódcast de ‘Call Her Daddy’.

En medio de estas palabras, muchos internautas revelaron que el tipo de hombre que le gusta a Karol G tiene más rasgos a Anuel AA, pues, confesó que le gustan los chicos malos.

Artículos relacionados

¿Cómo confirmó Karol G su ruptura con Feid?

Karol G confesó cómo es su tipo de hombre tras ruptura con Feid: ¿describió a Anuel AA?
¿Cómo confirmó Karol G su ruptura con Feid? | AFP: Patrick T. Fallon

Tras varias especulaciones en donde ocurrió una aparente ruptura entre Karol G y Feid, varios internautas se sorprendieron al ver que ocurrió un notorio distanciamiento entre ambos.

Hace pocos días, Karol G confesó mediante una entrevista con PlayB#y que está soltera, pues disfruta a plenitud al llevar a cabo todos sus proyectos a nivel profesional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue? Talento nacional

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue?

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido artista en las últimas horas.

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá Talento nacional

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá, ¿cuándo? ¿dónde?

El cantante vallenato hará un concierto de seis horas en el Movistar Arena, con invitados y recorrido musical.

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo

Tras su llegada a Colombia, Jhonny Rivera contó varios detalles sobre su luna de miel con Jenny López.

Lo más superlike

Valentino Lázaro confesó que siente atracción por Alejandro Estrada: todo en VIDEO La casa de los famosos

Valentino Lázaro confesó que siente atracción por Alejandro Estrada: todo en VIDEO

Valentino Lázaro reveló en medio de una conversación con Beba que siente atracción física por Alejandro Estrada.

Jhonny Rivera aclaró que no tiene una enemistad con Sebastián Ayala. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera habló de sus polémicas con Sebastián Ayala y le mandó un mensaje al cantante

En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera Christian Nodal

Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"

Futbolista brasileño será papá a los 19 años: anuncio se volvió viral en redes Viral

Reconocido futbolista brasileño será papá por primera vez: así fue el anuncio

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos