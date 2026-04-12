Desde hace varias semanas, el nombre de Karol G se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmar públicamente su ruptura con Feid.

En medio de las diversas confesiones que realizó acerca de los importantes momentos por los que ha estado atravesando a nivel emocional y personal, la artista ha visto reflejado que está atravesando por nuevos momentos en su vida.

Con base en esto, la antioqueña fue recientemente entrevistada en uno de los pódcast más reconocidos a nivel internacional en el que hizo varias confesiones de su vida, en especial sobre su tipo de hombre e internautas opinan si se trata de Anuel AA.

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¿Cuál es el tipo de hombre para Karol G en el que internautas lo asocian con Anuel AA?

¿Cuál es el tipo de hombre para Karol G? | AFP: Jean Baptiste Lacroix

Recordemos que, en el pasado, Karol G sostuvo una relación sentimental con uno de los cantantes más reconocidos de talla internacional, quien es Anuel AA, oriundo de Puerto Rico. Sin embargo, cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por separado.

Por su parte, Karol G ha acaparado la atención mediática en las últimas horas al ser entrevista en el pódcast ‘Call Her Daddy’ de Alex Copper, en el que reveló varios acontecimientos de su vida.

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Así también, uno de los temas que más comentarios ha dividido opiniones en redes se trata acerca de una pregunta que le realizaron a la cantante acerca de cuál es su tipo de hombre, pues reveló las siguientes palabras:

“Me encantan los chicos malos, también me gusta el chico que parece del barrio y es chill, ese es mi tipo”, agregó Karol G en el pódcast de ‘Call Her Daddy’.

En medio de estas palabras, muchos internautas revelaron que el tipo de hombre que le gusta a Karol G tiene más rasgos a Anuel AA, pues, confesó que le gustan los chicos malos.

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¿Cómo confirmó Karol G su ruptura con Feid?

¿Cómo confirmó Karol G su ruptura con Feid? | AFP: Patrick T. Fallon

Tras varias especulaciones en donde ocurrió una aparente ruptura entre Karol G y Feid, varios internautas se sorprendieron al ver que ocurrió un notorio distanciamiento entre ambos.

Hace pocos días, Karol G confesó mediante una entrevista con PlayB#y que está soltera, pues disfruta a plenitud al llevar a cabo todos sus proyectos a nivel profesional.