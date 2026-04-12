En los últimos días, el nombre de Eidevin López se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras ser expulsado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN por un enfrentamiento físico con Alejandro Estrada.

La decisión por la que Eidevin fuera expulsado del reality se debió mediante las votaciones que tomó el público, pues, tras el cruce de opiniones que presentó con Alejandro, obtuvo el mayor puntaje tras la sanción que impuso El Jefe.

Tras varios días de ausencia, Eidevin volvió a reaparecer mediante sus redes sociales en donde mostró todo su apoyo a Karola quien se encuentra en la placa de nominados en el reality.

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¿Con qué palabras se expresó Eidevin López mediante sus redes sociales?

Desde que Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia el pasado 9 de abril, el creador de contenido no ha reaparecido mediante sus redes sociales, en cuando a mostrarse frente a la cámara.

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Sin embargo, ha compartido varios fragmentos mediante sus redes sociales acerca de los importantes momentos que vivió junto a Karola, con quien no solo construyó una especial amistad, sino que también, un aparente “shippeo” que surgió entre ambos al llevársela bien.

Por ello, Eidevin compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi un millón de seguidores, varios fragmentos en video acerca de lo mucho que extraña a Karola y, también, brindándole todo su apoyo:

“Yo ya salí, pero ella sigue adentro. Los que saben, saben quién es real y quién no. Hoy más que nunca, no la suelten… porque el juego apenas empieza. Team Kaen firme, con más fuerza que nunca. Te extraño mi morenita”, agregó Eidevin en la descripción de la publicación.

¿Qué se sabe acerca de la situación emocional hasta el momento de Eidevin López?

¿Cómo se encuentra en la actualidad Eidevin López? | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que una de las personas más importantes para Eidevin López quien ha tenido la oportunidad de tener un contacto personal con él ha sido su mánager Armando Padilla, quien agradeció por el apoyo psicológico en donde él ha reflejado que ha tenido una mejoría emocional tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia.