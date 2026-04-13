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Karola rompió el silencio tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia: esto dijo

Karola habló tras su salida del reality y aseguró que se va tranquila con su participación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karola habla tras su eliminación y revela cómo se siente fuera del reality
Karola habla tras su eliminación y revela cómo se siente fuera del reality (Foto Canal RCN)

Luego de convertirse en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, Karola Alcendra reapareció públicamente en el programa Mañana Express, donde compartió sus primeras impresiones tras abandonar la competencia y reveló cómo se siente después de su paso por el reality.

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Su salida marcó un momento clave en la temporada, no solo por la implementación de la votación en negativo, sino también por el impacto que tuvo dentro y fuera de la casa.

¿Qué dijo Karola tras su eliminación?

Durante la entrevista, Karola aseguró que se siente tranquila y satisfecha con su participación. Según explicó, logró mostrarse tal como es y considera que ese era su principal objetivo dentro del programa.

La participante afirmó que sale contenta con lo vivido y que, desde días atrás, ya intuía que sería la eliminada, incluso aseguró que en algún momento pidió al público que votara por su salida.

“Me voy feliz con lo que hice”, dejó entrever, destacando que esta experiencia representa un logro personal importante.

Además, confesó que nunca imaginó llegar a un formato de televisión nacional como este. Según contó, en el pasado tenía prejuicios sobre este tipo de realities y pensaba que eran fáciles, pero su experiencia le permitió cambiar completamente esa percepción.

Karola reconoció que convivir con personas diferentes, en un entorno de encierro, representa un verdadero reto emocional y mental.

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Otro de los temas que abordó fue su cercanía con Eidevin López, con quien generó una conexión dentro de la casa.

Aunque aún no se han reencontrado fuera del reality, Karola aseguró que está esperando ese momento.

Sin embargo, fue cautelosa al referirse a sus sentimientos, señalando que no puede hablar de amor sin haber compartido con él en la vida real, pero sí confirmó que le gusta como persona.

Tras salir del reality, Karola confiesa lo que realmente siente
Tras salir del reality, Karola confiesa lo que realmente siente (Foto Canal RCN)

¿Con qué porcentaje fue eliminada Karola?

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La eliminación de Karola se dio en un contexto atípico dentro del reality. Por decisión de El Jefe, todos los participantes fueron enviados a placa como parte de un castigo colectivo, lo que dejó a todos en riesgo.

Además, por primera vez en la temporada, se activaron las votaciones en negativo, donde el público debía elegir quién debía salir de la competencia.

En este escenario, Karola obtuvo el 67,26% de los votos en contra, convirtiéndose en la participante elegida por la audiencia para abandonar la casa.

Su salida no solo redefinió la competencia, sino que también conformó el tan anhelado top 10.

Karola salió con más del 50% de los votos en negativo
Karola salió con más del 50% de los votos en negativo (Foto Canal RCN)
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