La más reciente gala de La casa de los famosos Colombia marcó un antes y un después en la competencia.

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Por primera vez en la temporada, el público decidió bajo la modalidad de votación en negativo, y el resultado dejó por fuera a Karola Alcendra, una de las concursantes más comentadas de la casa.

La noche estuvo cargada de tensión desde el inicio, con todos los participantes en riesgo y un ambiente marcado por los recientes conflictos dentro del reality.

¿Cuál fue el porcentaje de Karola en la eliminación?

La definición se dio en medio de una gala llena de expectativa. En los últimos momentos, Alejandro y Karola quedaron como los dos participantes en riesgo directo dentro de la sala de eliminación.

Finalmente, la presentadora Carla Giraldo anunció que, con el 67.26% de los votos en negativo, Karola se convertía en la nueva eliminada de la competencia.

Al conocer el resultado, Karola Alcendra agradeció a Colombia por la experiencia y aseguró que, en el fondo, ya intuía lo que iba a ocurrir. También dedicó unas palabras a su familia, reconociendo su apoyo durante todo su paso por la competencia.

Tras revelarse su porcentaje de votación, la participante reaccionó con seguridad y afirmó que se iba siendo “la más famosa”.

Antes de abandonar la casa, tomó su última decisión dentro del juego y dejó nominado a Alejandro Estrada.

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Karola se despide de La casa de los famosos tras dura votación del público (Foto Canal RCN)

¿Cómo era la placa de nominación?

A diferencia de otras semanas, esta gala tuvo una dinámica completamente distinta. Por decisión de El Jefe, todos los participantes fueron enviados directamente a placa como parte de un castigo colectivo.

Esto incluyó incluso a Valentino, quien había ganado el liderazgo de la semana y contaba con inmunidad. Sin embargo, este beneficio fue anulado, dejándolo también en riesgo de eliminación.

De esta manera, los once participantes quedaron expuestos a la decisión del público, que debía votar en negativo, es decir, elegir quién debía abandonar la casa.

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Karola queda fuera del reality en histórica eliminación en negativo (Foto Canal RCN)

¿Por qué fueron castigados los participantes?

El castigo impuesto por El Jefe fue consecuencia directa del ambiente que se vivió tras la expulsión de Eidevin López.

Luego de ese momento, la convivencia dentro de la casa se tornó más conflictiva, con discusiones, enfrentamientos y comportamientos que, según El Jefe, rompieron las reglas del programa.

Ante esta situación, se tomó la decisión de aplicar una sanción general que cambiara la dinámica del juego y dejara claro que el incumplimiento de normas tendría consecuencias para todos.

La salida de Karola no solo marca una eliminación más, sino también un punto de quiebre en la temporada. La implementación de las votaciones en negativo y el castigo colectivo han modificado por completo la estrategia de los participantes.

Ahora, la competencia entra en una nueva etapa y oficialmente se conocen al top 10 de esta nueva edición.