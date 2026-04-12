La tensión en La casa de los famosos Colombia sigue escalando, especialmente tras la implementación de la eliminación en negativo, que tiene a todos los participantes en riesgo.

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En medio de este ambiente, un nuevo enfrentamiento marcó la jornada y dejó a una de las concursantes visiblemente afectada.

Durante el brunch liderado por Valentino, los famosos participaron en una dinámica de preguntas que buscaba generar conversación y confrontar posturas dentro de la casa.

Sin embargo, una de las respuestas desató un momento incómodo que terminó en lágrimas.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Karola?

En medio de la actividad, uno de los cuestionamientos fue señalar quién consideraban que jugaba de manera más “sucia” dentro del reality. Ante esto, Alejandro Estrada no dudó en mencionar a Karola.

El actor aseguró que la participante tenía una actitud que, desde su perspectiva, cruzaba ciertos límites dentro de la convivencia.

Durante su intervención, se mostró visiblemente molesto y criticó la forma en la que Karola se expresa, señalando su tono fuerte, la gritería y el uso de palabras subidas de tono.

Además, le reprochó que, según él, su comportamiento no era adecuado para el formato del programa, sugiriendo que debía adaptarse a un entorno más “familiar”. Incluso hizo referencia a sus experiencias previas en otros formatos, insinuando que este reality tiene dinámicas diferentes.

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Alejandro también manifestó su incomodidad por la forma en la que Karola se dirigió a él durante el brunch, asegurando que tuvo que soportar sus gritos muy de cerca.

Para cerrar su intervención, afirmó que, si él debía salir de la competencia, lo aceptaba, pero que, en su opinión, si Karola resultaba eliminada, sería algo merecido.

Karola rompe en llanto tras duras palabras de Alejandro en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Karola por las palabras de Alejandro?

Las palabras de Alejandro tuvieron un impacto inmediato en Karola, quien no pudo contener las lágrimas en plena actividad.

Al terminar el brunch, la participante se retiró al baño, donde continuó llorando. Allí fue acompañada por Juanda Caribe y Campanita, quienes intentaron consolarla.

Durante ese momento, Juanda le recordó sus logros y el crecimiento que ha tenido, destacando que lo más importante es cómo la perciben las personas que realmente la conocen, como su familia.

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Más adelante, Mariana Zapata también intervino, resaltando sus cualidades y animándola a no quedarse con los comentarios negativos.

El episodio dejó en evidencia la división dentro de la casa y cómo las emociones están cada vez más a flor de piel en una de las semanas más decisivas del reality.