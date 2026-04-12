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Expareja de ‘Bola 8’ lanza pulla a participante de La casa de los famosos: “ni saluda”

Expareja de ‘Bola 8’ aseguró que un participante de La casa de los famosos no saluda en la vida real.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Expareja de ‘Bola 8’ lanza pulla a participante de La casa de los famosos
Expareja de ‘Bola 8’ lanza pulla a participante de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

El ambiente alrededor de La casa de los famosos Colombia sigue cada vez más tenso, no solo por lo que ocurre dentro de la competencia, sino también por lo que se dice fuera de ella.

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En medio de la expectativa por la eliminación en negativo, una nueva polémica surgió en redes sociales tras las declaraciones de una figura cercana al reality.

Se trata de Koral la diva, expareja del también creador de contenido conocido como “Bola 8”, quien encendió la conversación digital con un comentario que no pasó desapercibido.

Expareja de ‘Bola 8’ habla de participante de La casa de los famosos Colombia
Expareja de ‘Bola 8’ habla de participante de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Koral la diva sobre un participante del reality?

A través de sus redes sociales, Koral la diva compartió un video en el que reaccionaba al brunch de La casa de los famosos Colombia, una dinámica en la que los participantes suelen conversar sobre lo que ocurre en la convivencia.

Mientras veía el contenido, aseguró en tono crítico que estaba atenta a todo lo que decían los participantes y que no dudaba en juzgar ciertas actitudes. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue una afirmación posterior.

La influencer reveló que uno de los participantes que actualmente está en competencia tendría una actitud muy distinta fuera del programa.

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Según dijo, en la vida real esa persona “no saluda”, una frase que generó múltiples interpretaciones entre los seguidores del reality.

¿Quién sería el participante señalado?

Koral la diva no dio nombres ni pistas claras sobre a quién se refería, lo que provocó que en redes sociales comenzaran las especulaciones.

Actualmente, todos los participantes que continúan en competencia están en riesgo de eliminación debido a un castigo impuesto por “El Jefe”, tras los conflictos y comportamientos que se han presentado en los últimos días dentro de la casa.

Como era de esperarse, las declaraciones de Koral la diva desataron una ola de comentarios. Algunos usuarios intentaron adivinar a quién se refería, mientras otros cuestionaron la veracidad de sus palabras o criticaron que no diera nombres directamente.

También hubo quienes defendieron a los participantes, asegurando que las dinámicas del programa no siempre reflejan cómo son en su vida cotidiana.

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Por ahora, el comentario sigue siendo una versión sin confirmar, pero ha logrado sumar tensión al ambiente que ya se vive alrededor del reality.

Mientras tanto, la expectativa se mantiene sobre la próxima eliminación, que definirá quién será el siguiente en abandonar la competencia en una de las semanas más polémicas de la temporada.

Karol Costa no reveló el nombre del participante que no saluda en la vida real
Koral Costa no reveló el nombre del participante que no saluda en la vida real (Foto Canal RCN)
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