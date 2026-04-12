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Revelan que Feid iba a proponerle matrimonio a Karol G: esto se sabe

Aseguran que Feid iba a proponerle matrimonio a Karol G, pero su futuro y la relación no se habrían dado.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Anillo listo? Revelan que Feid iba a proponerle matrimonio a Karol G
¿Anillo listo? Revelan que Feid iba a proponerle matrimonio a Karol G (Foto Dia Dipasupil / AFP)

La relación entre Karol G y Feid vuelve a ser tema de conversación en redes sociales, luego de que surgieran nuevas versiones sobre lo que habría ocurrido entre ambos y las razones detrás de su supuesto distanciamiento.

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Todo tomó fuerza tras una serie de declaraciones de la artista en una reciente entrevista, a lo que se sumó un video viral en TikTok que asegura tener información de fuentes cercanas al entorno del cantante.

¿Qué se dice sobre la relación de Karol G y Feid?

Una usuaria identificada como Jaxx compartió en TikTok una versión no confirmada sobre la relación. Según explicó, una persona cercana al equipo de Feid le habría revelado detalles sobre lo ocurrido entre la pareja.

De acuerdo con esta información, Karol G tenía planeado viajar a Japón en agosto de 2025 para celebrar su cumpleaños junto al cantante. Sin embargo, el viaje nunca se habría concretado, ya que la artista, presuntamente, dejó de responder llamadas y mensajes, marcando un punto de quiebre en la relación.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la supuesta intención de Feid de dar un paso más en la relación. Según la fuente, el cantante ya tendría un anillo y estaría listo para proponerle matrimonio a la artista durante ese viaje.

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Además, se mencionan posibles diferencias entre ambos, como desacuerdos sobre planes a futuro. Entre ellos, la idea de formar una familia y decisiones sobre el lugar donde vivir. Mientras Karol G habría considerado mudarse a Los Ángeles, Feid habría preferido mantenerse en Miami, donde incluso habría adquirido una propiedad.

También se habló de detalles personales que habrían generado incomodidad, como la supuesta presencia de familiares en el viaje, algo que, según la versión, no habría sido bien recibido por la cantante.

Feid tenía todo listo para pedirle matrimonio a Karol G
Feid tenía todo listo para pedirle matrimonio a Karol G (Foto Dia Dipasupil / AFP)

¿Qué ha dicho Karol G?

Aunque Karol G no se ha referido directamente a estas versiones, en una entrevista reciente habló sobre sus relaciones y dejó ver reflexiones que muchos han relacionado con su situación sentimental.

La artista confesó que en el pasado ha sentido que estaba lista para dar pasos importantes en una relación, pero que, en ocasiones, las circunstancias o el rumbo de la vida la han llevado por otro camino.

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También reconoció que suele “perderse” dentro de sus relaciones, priorizando a su pareja por encima de sí misma, algo en lo que asegura estar trabajando actualmente.

Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente por los artistas o sus equipos.

Sin embargo, el tema sigue creciendo en redes sociales, donde seguidores analizan cada detalle y mantienen el interés sobre lo que realmente ocurrió entre Karol G y Feid.

Karol G confesó que suele priorizar a sus parejas en las relaciones
Karol G confesó que suele priorizar a sus parejas en las relaciones (Foto Mike Coppola / AFP)
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