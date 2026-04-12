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¿Lina Tejeiro está embarazada? Yina Calderón desata rumores con inesperada revelación

Yina Calderón aseguró que Lina Tejeiro estaría embarazada y desató rumores en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
“Está embarazada”: Yina Calderón desata revuelo con revelación sobre Lina Tejeiro
“Está embarazada”: Yina Calderón desata revuelo con revelación sobre Lina Tejeiro (Foto Canal RCN)

Una nueva polémica sacude el mundo del entretenimiento colombiano luego de que Yina Calderón encendiera las redes sociales con una afirmación sobre Lina Tejeiro.

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La empresaria, conocida por compartir información de la farándula antes de que se haga oficial, aseguró que la actriz estaría esperando su primer hijo, generando todo tipo de reacciones entre seguidores y usuarios en plataformas digitales.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Lina Tejeiro?

A través de sus redes sociales, Yina Calderón volvió a referirse a su popular dinámica de “Yina adivina”, un espacio en el que suele compartir chismes y supuestas primicias sobre figuras públicas.

En medio de una conversación con un amigo, la influencer afirmó que Lina Tejeiro estaría embarazada. Además, agregó un detalle que aumentó aún más la controversia: aseguró que el padre del bebé no sería Andy Rivera, con quien la actriz ha tenido una relación intermitente en el pasado.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse, especialmente porque no es la primera vez que circulan rumores sobre un posible embarazo de la actriz. Días atrás, algunas especulaciones ya habían comenzado a tomar fuerza en redes sociales, aunque sin confirmación oficial.

Posteriormente, en otra historia, el amigo que acompañaba a Yina le cuestionó por revelar este tipo de información, sugiriendo incluso que podría crear una sección llamada “La cigüeña”, debido a la frecuencia con la que anuncia supuestos embarazos.

Ante esto, Yina se defendió asegurando que no es responsable de los rumores, sino que simplemente comparte la información que llega a ella antes que a otros medios.

Yina Calderón asegura que Lina Tejeiro está embarazada y desata polémica
Yina Calderón asegura que Lina Tejeiro está embarazada y desata polémica (Foto Canal RCN)

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¿Qué otros embarazos ha revelado Yina Calderón?

Esta no sería la primera vez que Yina Calderón habla sobre embarazos de figuras públicas. En el pasado, aseguró que Aída Victoria Merlano estaba esperando un bebé, lo que generó controversia en su momento.

También mencionó el caso de Manuela QM, pareja del cantante Blessd, donde afirmó haber recibido información de terceros que apuntaba a un embarazo.

Estos antecedentes han hecho que algunos seguidores crean en sus afirmaciones, mientras que otros cuestionan la veracidad de sus declaraciones.

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¿Qué ha dicho Lina Tejeiro?

Hasta ahora, Lina Tejeiro no se ha pronunciado sobre estos rumores. La actriz ha mantenido silencio frente a las especulaciones, lo que ha generado aún más expectativa entre sus seguidores.

Por el momento, no existe confirmación oficial sobre un posible embarazo, por lo que la información sigue siendo parte de versiones no verificadas que circulan en redes sociales.

Mientras tanto, el tema continúa creciendo en conversación digital, demostrando el impacto que tienen este tipo de declaraciones en la farándula colombiana.

Lina Tejeiro no ha confirmado su presunto embarazo
Lina Tejeiro no ha confirmado su presunto embarazo (Foto Canal RCN)
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