Eidevin López reapareció en redes sociales tras su expulsión de La casa de los famosos: esto dijo

Eidevin López reapareció en redes sociales luego de su inesperada expulsión de La casa de los famosos Colombia. El cantante valduparense expresó sus sensaciones luego de tener que salir del reality por cruzar los límites.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Eidevin López tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia?

En un video publicado en la cuenta de TikTok del exparticipante, Eidevin habla con resignación de lo que pasó y muestra una actitud tranquila, pese a lo ocurrido.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin López se pronunció en sus redes tras ser expulsado de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

El video fue grabado en Barranquilla y en él Eidevin aparece sentado y hablando de forma relajada, teniendo claro que su suerte quedó echada y ahora solo le queda aceptar lo que pasó.

“Nadie es perfecto, todos cometemos errores… pero también todos tenemos la oportunidad de aprender y con Dios siempre hay fuerza para levantarnos”, se lee junto al video.

Entre tanto, Eidevin dice “gente, ya qué… como dice Jorge Oñate ya la c*g*é, ya la embarré, ya qué voy a inventar, quién dijo miedo… que me fu*en lo que me tengan que fu*a*, pero qué voy a inventar”.

Eidevin López cruzó los límites y el público decidió que debía ser expulsado de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

La publicación de López se llenó de muchos comentarios, en donde la gente expresó su posición frente a lo ocurrido y donde, de paso, le lanzaron nuevas críticas.

“La verdad me dio pena porque cuando estaba con alejo y alexa era humilde escogió mal. solo en calma lo usaron y ahí los resultados salió de una mala manera”, “tu y Karola los mejores de la casa, ya tu eres ganador”, “solo te diré que cuando fuiste tormenta tuviste nuestro apoyo, saliste y te pusiste en cosas que a muchos no nos gustó, no es por Alejo, Tebi o Alexa, fueron tus acciones”, comentaron algunos internautas.

Artículos relacionados Gregorio Pernía Esposa de Gregorio Pernía sorprendió al reaccionar a la expulsión de Eidevin de La casa; esto dijo

Son las primeras palabras que se conocen de Eidevin López a propósito de su salida y evidencian el sentir del vallenato, quien estuvo a punto de meterse al top 10 de la competencia.

¿Qué pasó con Eidevin López y por qué fue expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Eidevin López se dejó llevar por la tensión del juego y en medio de una dinámica le tocó el rostro a Alejandro Estrada, quien, por su parte, reaccionó apartándolo con su mano.

La acción no fue bien vista por El Jefe y de inmediato ambos fueron llamados al confesionario. Tras aquella situación, el mandamás de La casa de los famosos dejó la decisión final en manos del público.

Alejandro Estrada y Eidevin López se vieron envueltos en una situación que le costó la expulsión al vallenato. Fotos: RCN

Los espectadores tenían cuatro opciones para votar: expulsar a Eidevin López, a Alejandro Estrada, a ambos o ponerles candado durante dos semanas. Al final, el público se decantó por la primera opción.

¿Cómo fue la participación de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

La participación de Eidevin López en La casa de los famosos tuvo varias situaciones importantes y estuvo marcada por sus “shippeos”. En primer lugar, el valduparense intentó un romance con Mariana Zapata, de hecho, la cortejó largo tiempo, pero la antioqueña nunca cedió a sus pretensiones amorosas.

En una ocasión, Beba de la Cruz afirmó que Mariana sí estaba interesada en Eidevin, pero sí pasaba algo tenía que ser fuera del reality. López, sin embargo, se cansó del aparente desinterés de Zapata y apuntó su mirada hacia Karola Alcendra.

Artículos relacionados La casa de los famosos Karola se vengó de Alejandro mediante un hecho que divide opiniones en redes: ¿fue por Eidevin?

Karola y Eidevin llegaron a dormir juntos y se dieron varios besos, pero fue ella quien decidió ponerle punto final a dicho romance. La creadora de contenido afirmó que alguien la esperaba afuera.