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Karola se vengó de Alejandro mediante un hecho que divide opiniones en redes: ¿fue por Eidevin?

Karola hizo una “maldad” en contra de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col tras la expulsión de Eidevin López.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karola se vengó de Alejandro mediante un hecho que divide opiniones en redes: ¿fue por Eidevin?
¿Cuál fue la "maldad" que Karola le hizo a Alejandro Estrada? | Fotos: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Alejandro Estrada se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras el enfrentamiento que tuvo con Eidevin López, quien fue recientemente expulsado de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Tras la expulsión de Eidevin por la decisión que tomó el público mediante votaciones, una de las personas que más afectadas se ha visto es Karola Alcendra, quien recientemente le hizo una inesperada broma a Alejandro Estrada.

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Esta fue la broma que Karola le hizo a Alejandro tras expulsión de Eidevin. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que una de las personas que mayormente afectadas se ha visto dentro de La casa de los famosos Colombia es Karola Alcendra quien construyó un vínculo especial con Eidevin López, quienes durante varios días fueron “shippeados” en redes sociales.

Por ello, Karola reveló mediante una de las cámaras compartidas de La casa de los famosos Colombia que se quiso vengar de Alejandro tras el hecho ocurrido mediante una inesperada broma en donde le escondió la toalla, pues expresó las siguientes palabras:

“Soy un ser de paz y luz. Tengo ganas de hacer maldad hoy, quiero no determinarlo nunca más en mi vida. Voy a tomar la toalla de Alejo y la esconderé. Ahorita más tarde le haré otra broma, hay muy malas energías en esta casa”, agregó Karola Alcendra

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada ante la broma que le hizo Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia?

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Así reaccionó Alejandro ante la broma de Karola. | Foto: Canal RCN

En medio de la reciente broma que Karola le hizo a Alejandro Estrada se refleja que el actor se mostró inconforme al momento de bañarse, pues notó que le escondieron la toalla, aunque no supo quién fue, pues expresó lo siguiente:

“Bobos, me escondieron la toalla porque yo la dejé anoche colgada ahí”, agregó Alejandro Estrada

Con base en esto, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones mediante las plataformas digitales al ver lo afectada que está Karola Alcendra, pues, ha expresado en reiteradas ocasiones que está molesta con Alejandro tras el enfrentamiento que tuvo con Eidevin hace unos días.

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