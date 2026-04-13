Sara Uribe comparte emotivo mensaje tras recordar momentos difíciles: "viví momentos oscuros"

En medio de una dinámica en redes sociales, Sara Uribe generó conversación entre internautas tras revelar detalles sobre cómo vivió ciertas experiencias personales que impactaron su vida.

Artículos relacionados La casa de los famosos Votaciones en negativo La casa de los famosos Colombia, aquí el paso a paso

¿Qué testimonio recibió Sara Uribe en sus redes sociales?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, Sara Uribe interactuó con sus seguidores, quienes le compartieron diferentes experiencias personales.

Entre los mensajes, una internauta relató que su hija había sido clave en su proceso de recuperación tras atravesar un episodio de depresión.

Sara Uribe compartió su historia en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

El testimonio llamó la atención de la presentadora, quien decidió responder no solo reconociendo la historia, sino también relacionándola con vivencias propias. La interacción rápidamente generó reacciones, ya que varios usuarios destacaron su empatía.

Artículos relacionados Talento nacional Eidevin se pronunció oficialmente tras ser expulsado: envió contundente mensaje a sus detractores

¿Cómo reaccionó Sara Uribe tras el mensaje que recibió en redes sociales?

A través de una publicación en la que incluyó varias fotografías personales, Sara Uribe compartió un mensaje en el que expresó que comprendía lo que significaba atravesar situaciones complejas a nivel emocional.

Sara Uribe mostró su empatía en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

En su respuesta, expresó su empatía al saber que la persona que había enviado el mensaje, estaba pasando por una experiencia de ese tipo. Además, señaló que ella también había vivido momentos en los que sentía que no podía continuar.

“Yo también viví momentos muy oscuros, donde sentía que no podía más... y sé lo pesado que se siente”, escribió.

Artículos relacionados Jessica Cediel Jessica Cediel reaparece desde el hospital y genera preocupación entre los fans; ¿qué pasó?

¿Qué mensaje compartió Sara Uribe a través de sus redes sociales?

En el mismo espacio, Sara Uribe aprovechó para compartir una reflexión dirigida a quienes atraviesan situaciones similares. Señaló que estos momentos son temporales y que es importante recordar que no se está solo.

También destacó que no siempre se trata de mostrarse fuerte, sino de darse la oportunidad de buscar salir adelante. Entre las recomendaciones, mencionó la importancia de apoyarse en otros y considerar la búsqueda de ayuda cuando sea necesario.

Finalmente, le reiteró a la seguidora que contaba con su apoyo, indicando que podía acompañarla en el proceso y recordándole que, incluso en los días más difíciles, es posible seguir avanzando.