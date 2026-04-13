Britney Spears habría recaído y fue ingresada a un centro de rehabilitación: esto se sabe

El nombre de Britney Spears vuelve a ocupar titulares internacionales tras conocerse nuevos reportes sobre su estado personal.

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La superestrella del pop, ícono de los años 2000, estaría atravesando nuevamente un proceso relacionado con su salud y bienestar.

De acuerdo con información difundida por el medio estadounidense TMZ, la cantante habría ingresado recientemente a un centro de rehabilitación, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores y reavivó el debate sobre su situación actual.

¿Qué le pasó a Britney Spears?

Según el reporte, Britney Spears habría tomado la decisión de ingresar voluntariamente a un centro especializado en tratamiento por abuso de sustancias.

Aunque no se han revelado detalles sobre la ubicación del lugar ni confirmaciones oficiales por parte de su equipo, fuentes cercanas aseguran que la artista venía enfrentando dificultades desde hace algún tiempo.

De acuerdo con estas versiones, personas de su entorno le habrían sugerido buscar ayuda profesional, recomendación que finalmente habría aceptado.

Incluso, una fuente citada por el medio afirmó que la cantante “se dio cuenta de que había tocado fondo”, lo que habría sido determinante para dar este paso.

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Este no sería un episodio aislado en la vida de la artista. A lo largo de los años, Spears ha sido abierta sobre sus luchas personales, incluyendo problemas relacionados con el consumo de alc0hol y otras sustancias, así como momentos complejos en su salud mental.

Además, el informe señala que uno de los factores que habría influido en su decisión fue un incidente reciente relacionado con conducir bajo los efectos del alcoh0l, situación que también podría tener implicaciones legales.

Britney Spears vuelve a ser noticia por su salud: esto se sabe (Foto Alberto E. Rodriguez / AFP)

¿Cuánto tiempo estaría en rehabilitación?

Hasta el momento, no se ha confirmado cuánto tiempo permanecería Britney Spears en este proceso.

Sin embargo, fuentes citadas por el medio indican que este tipo de tratamientos suelen tener una duración mínima de 30 días, aunque el tiempo podría extenderse dependiendo de su evolución.

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Personas cercanas, incluidos miembros de su familia, habrían respaldado esta decisión con la esperanza de que la cantante logre estabilizarse y recuperar su bienestar.

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores han expresado su apoyo y preocupación por la artista.