Llega una nueva dinámica a La casa de los famosos: ¿cuál es?

Con la llegada del Top 10, La casa de los famosos Colombia entra en su etapa más decisiva.

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Tras más de tres meses de competencia, el programa anunció una nueva dinámica que promete modificar la convivencia y la forma en la que los participantes se relacionan dentro de la casa.

El anuncio se dio durante la más reciente gala, donde los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron los cambios que marcarán esta nueva semana.

¿Cuál es la nueva dinámica que llegará a La casa de los famosos Colombia?

Los presentadores confirmaron que inicia la llamada “semana de las celebraciones”, una nueva dinámica dentro de La casa de los famosos Colombia en la que cada día estará ambientado en una temática distinta.

Este tipo de dinámicas hace parte de las actividades semanales del reality, diseñadas para introducir nuevos juegos y situaciones que impactan la convivencia y el desarrollo del juego.

Cabe recordar que en la semana anterior se implementó la dinámica del líder invisible, en la que Valentino tomó decisiones de manera anónima.

En esta ocasión, las celebraciones estarán distribuidas así: lunes de amor y amistad, martes con temática del mundial de fútbol, miércoles de Halloween, jueves inspirado en la feria de las flores y viernes de Navidad.

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Además, se confirmó el regreso del “cine” de la casa, una dinámica en la que los participantes podrán ver imágenes o situaciones ocurridas dentro del reality que no conocen completamente.

Marcelo Cezán invitó al público a participar enviando las escenas que les gustaría que fueran proyectadas, lo que podría influir en la percepción que tienen los participantes sobre lo que ha ocurrido dentro de la competencia.

Nueva dinámica sacude La casa de los famosos: así cambia el juego (Foto Canal RCN)

¿Quiénes conforman el Top 10?

Tras la eliminación de Karola Alcendra, el Top 10 quedó conformado por Juanda Caribe, Beba, Valentino, Mariana Zapata, Campanita, Juancho, Alexa, Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Aura Cristina.

En esta etapa del juego, las alianzas están más marcadas que nunca. Por un lado, se encuentra el llamado “cuarto calma”, integrado por Juanda Caribe, Beba, Mariana, Valentino y en ocasiones Juancho.

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En contraste, el cuarto tormenta conformado por Alexa, Tebi, Alejandro y Aura Cristina, manitenen una postura distinta dentro de la convivencia, evidenciando la división que podría definir las próximas eliminaciones.

La nueva dinámica llega en un momento clave, cuando cada movimiento dentro de la casa puede influir directamente en el resultado de la competencia.

Con menos participantes, más tensión y nuevas herramientas de juego, el reality entra en una fase donde todo puede cambiar en cuestión de días.