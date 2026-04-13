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Ornella Sierra reaparece tras desaparecer de redes: esta fue la razón

Ornella Sierra regresó a redes tras un retiro espiritual y explicó por qué decidió alejarse por varios días.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ornella Sierra reaparece tras desaparecer de redes: revela la razón
Ornella Sierra reaparece tras desaparecer de redes: revela la razón (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Ornella Sierra volvió a aparecer en sus redes sociales luego de varios días de ausencia que generaron preocupación entre sus seguidores.

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La barranquillera había anunciado previamente que se tomaría un tiempo lejos del mundo digital, lo que despertó curiosidad sobre su situación.

Ahora, tras su regreso, la influencer explicó qué ocurrió y qué la llevó a desconectarse por completo de la creación de contenido.

¿Por qué Ornella se tomó un tiempo en redes sociales?

A través de sus plataformas, Ornella compartió que su ausencia estuvo relacionada con un proceso personal.

Según explicó, durante un tiempo se sintió desconectada de su espiritualidad y de su fe, lo que la llevó a replantearse varias cosas en su vida.

La creadora de contenido confesó que, en medio de la rutina y la velocidad del día a día, muchas veces las personas entran en un “modo automático” que impide detenerse a reflexionar sobre lo que realmente sienten.

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Frente a esto, tomó la decisión de hacer una pausa consciente y alejarse de redes sociales para enfocarse en sí misma. Como parte de ese proceso, realizó un retiro espiritual con el objetivo de reconectar con Dios, con sus emociones y con su propósito personal.

También expresó que su intención era regresar renovada, con más claridad y con una energía distinta para compartir con su comunidad.

Ornella Sierra rompe el silencio tras su ausencia en redes sociales
Ornella Sierra rompe el silencio tras su ausencia en redes sociales (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue su regreso a redes?

Tras finalizar este proceso, Ornella Sierra reapareció en redes sociales con una publicación que rápidamente llamó la atención.

En ella, compartió una serie de fotografías en las que se le ve sonriente, tranquila y acompañada de su pareja, además de sostener un ramo de flores.

Junto a las imágenes, la influencer dejó un mensaje en el que aseguró que sentía que había “vuelto a nacer” y que estaba lista para continuar su camino de la mano de su fe.

“Hoy volví a nacer y ya estoy lista para caminar de la mano de Dios”, escribió

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La publicación generó múltiples reacciones. Muchos de sus seguidores celebraron su decisión, destacando la importancia de priorizar la salud emocional y espiritual.

Otros, en cambio, cuestionaron si este tipo de retiros responde a una tendencia entre creadores de contenido.

Ornella Sierra se alejó de redes y su regreso da de qué hablar
Ornella Sierra se alejó de redes y su regreso da de qué hablar (Foto Canal RCN)
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