Koral Costa habló de reconciliación con Omar Murillo: ¿retomaron su relación?

La actriz y creadora de contenido Koral Costa volvió a captar la atención en redes sociales tras pronunciarse sobre una posible reconciliación con su exesposo, Omar Murillo. Sus declaraciones desataron todo tipo de comentarios.

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¿Koral Costa y Omar Murillo retomaron su relación?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa aclaró si había retomado su relación con Omar Murillo o si continuaba soltera.

Koral Costa rompe el silencio sobre Omar Murillo. (Foto: Buen día, Colombia)

La también cantante aseguró que actualmente está soltera y enfocada en vivir su día a día sin preocupaciones. Además, señaló que no ha pensado en la posibilidad de retomar su relación con Omar, aunque no cerró del todo la puerta a un futuro.

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“No sé, eso no se los puedo garantizar. No les puedo decir si hay posibilidades o no. En este momento no estamos, yo estoy viviendo el día a día, el momento, no estoy pensando en si volver o no volver”, expresó.

Con esto, Koral Costa dejó claro que, por ahora, su prioridad es su bienestar personal, sin confirmar una reconciliación, pero sin descartar lo que pueda pasar más adelante.

¿Qué pasó entre Koral Costa y Omar Murillo?

Meses después de que Omar Murillo decidiera emprender una nueva aventura en Europa, comenzaron a circular rumores sobre una posible separación entre el actor y su esposa, Koral Costa, los cuales posteriormente fueron confirmados por la propia cantante.

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La mujer aseguró que ambos tomaron la decisión de poner fin a su relación, aunque no reveló los motivos, lo que dio paso a todo tipo de especulaciones. Entre ellas, tomó fuerza una versión que señalaba que el actor habría manifestado interés en personas de su mismo género.

Koral Costa reveló cómo se siente tras su divorcio con Omar Murillo. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada de manera oficial y ambos se han mantenido al margen de dichas afirmaciones.

Lo cierto es que la situación entre Koral Costa y Omar Murillo continúa rodeada de incertidumbre, mientras ambos siguen enfocados en sus proyectos personales y evitan referirse públicamente a las especulaciones sobre su separación.