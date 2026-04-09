Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa habló de reconciliación con Omar Murillo: ¿retomaron su relación?

Koral Costa habló sobre su relación con Omar Murillo y reveló si retomaron su historia juntos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Koral Costa habló sobre una posible reconciliación con Omar Murillo
Koral Costa habló sobre una posible reconciliación con Omar Murillo. (Foto Canal RCN).

La actriz y creadora de contenido Koral Costa volvió a captar la atención en redes sociales tras pronunciarse sobre una posible reconciliación con su exesposo, Omar Murillo. Sus declaraciones desataron todo tipo de comentarios.

Artículos relacionados

¿Koral Costa y Omar Murillo retomaron su relación?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa aclaró si había retomado su relación con Omar Murillo o si continuaba soltera.

Koral Costa dice su verdad sobre Omar Murillo
Koral Costa rompe el silencio sobre Omar Murillo. (Foto: Buen día, Colombia)

La también cantante aseguró que actualmente está soltera y enfocada en vivir su día a día sin preocupaciones. Además, señaló que no ha pensado en la posibilidad de retomar su relación con Omar, aunque no cerró del todo la puerta a un futuro.

Artículos relacionados

“No sé, eso no se los puedo garantizar. No les puedo decir si hay posibilidades o no. En este momento no estamos, yo estoy viviendo el día a día, el momento, no estoy pensando en si volver o no volver”, expresó.

Con esto, Koral Costa dejó claro que, por ahora, su prioridad es su bienestar personal, sin confirmar una reconciliación, pero sin descartar lo que pueda pasar más adelante.

¿Qué pasó entre Koral Costa y Omar Murillo?

Meses después de que Omar Murillo decidiera emprender una nueva aventura en Europa, comenzaron a circular rumores sobre una posible separación entre el actor y su esposa, Koral Costa, los cuales posteriormente fueron confirmados por la propia cantante.

Artículos relacionados

La mujer aseguró que ambos tomaron la decisión de poner fin a su relación, aunque no reveló los motivos, lo que dio paso a todo tipo de especulaciones. Entre ellas, tomó fuerza una versión que señalaba que el actor habría manifestado interés en personas de su mismo género.

Koral Costa confesó cómo ha vivido su ruptura con Omar Murillo
Koral Costa reveló cómo se siente tras su divorcio con Omar Murillo. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada de manera oficial y ambos se han mantenido al margen de dichas afirmaciones.

Lo cierto es que la situación entre Koral Costa y Omar Murillo continúa rodeada de incertidumbre, mientras ambos siguen enfocados en sus proyectos personales y evitan referirse públicamente a las especulaciones sobre su separación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura se mostró afectada en sus redes tras un complicado momento: ¿cuál es la razón? La Segura

La Segura se mostró afectada en sus redes tras un complicado momento personal: ¿cuál es la razón?

La Segura compartió una fotografía en que aparentemente ha estado afectada por la salud de un importante miembro de su familia.

Feid le responde a Karol G tras hablar de su relació Feid

Feid le da contundente respuesta a Karol G tras hablar de su relación

Feid no se calló y reapareció en sus redes dando un contundente mensaje en medio de la polémica por las declaraciones de Karol G.

Así recrearon a Christian Nodal y Ángela Aguilar en frutas infieles Ángela Aguilar

Recreando historia de amor de Nodal y Ángela Aguilar en frutas infieles: "voy a ser tía"

La historia de amor de Nodal y Ángela Aguilar volvió a dar de qué hablar, esta vez por ser recreados en “frutas infieles”.

Lo más superlike

Cazzu le gana a Nodal en aspecto lega relacionado con Inti Cazzu

Cazzu vence a Christian Nodal en disputa legal por Inti: esto es lo que pasó

Cazzu le ganó a Christian Nodal en una disputa legal por Inti que ya generó miles de reacciones en redes sociales. ¿De qué trata?

Así puedes votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Cómo votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchas contra grave enfermedad Talento internacional

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchar contra grave enfermedad

Maluma sorprendió al compartir reflexión sobre momentos díficiles Maluma

Maluma sorprendió al compartir reflexión sobre momentos díficiles: "uno siente que no puede más"

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos