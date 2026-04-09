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Cazzu vence a Christian Nodal en disputa legal por Inti: esto es lo que pasó

Cazzu le ganó a Christian Nodal en una disputa legal por Inti que ya generó miles de reacciones en redes sociales. ¿De qué trata?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Cazzu le gana a Nodal en aspecto lega relacionado con Inti
Cazzu vence a Christian Nodal en los juzgados con aspecto legal relacionado con Inti. (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

Cazzu se volvió tendencia en redes tras ganarle legalmente a su ex, Christian Nodal, en un tema relacionado con su hija Inti, generando la alegría de sus miles de seguidores.

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¿En qué aspecto específico le ganó Cazzu a Christian Nodal legalmente sobre su hija Inti?

La raperera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida en la industria musical como Cazzu, logró vencer legalmente a su expareja, Christian Nodal, y obtener el permiso para viajar con su hija Inti a Estados Unidos sin necesidad de su autorización.

Cazzu vence a Nodal en los juzgados sobre un aspecto de su hija Inti
Cazzu le gana a Christian Nodal en los juzgados y logra llevar a Inti a Estados Unidos sin su autorización. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Recordemos que, tras confirmarse la separación de la pareja y la relación de Nodal con Ángela Aguilar, ambos iniciaron una disputa legal por la custodia de la pequeña, quien finalmente quedó en Argentina bajo el cuidado de su madre.

Sin embargo, según la artista de 32 años, su calvario empezó cuando Nodal le negó el permiso necesario para que Inti pudiera acompañarla en sus viajes y giras internacionales relacionadas con su carrera musical.

Por su parte, el artista mexicano se defendió en varias ocasiones, asegurando que Cazzu mentía y que, en realidad, era ella quien no quería que su hija viajara a México para permanecer con él.

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¿Cómo se confirmó que Cazzu le ganó legalmente a Christian Nodal el permiso para viajar con su hija Inti a Estados Unidos?

El reconocido periodista Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, confirmó que fuentes cercanas a la argentina le informaron que, tras una larga batalla, Cazzu logró que le aceptaran la visa y la de su hija a Inti para entrar al país norteamericano para dar una serie de conciertos como parte de su gira 'Latinaje'.

Cazzu le gana a Christian Nodal en los juzgados y logra llevar a Inti a Estados Unidos sin su autorización
Cazzu ingresa a los Estados Unidos con su hija Inti para llevar a cabo su gira 'Latinaje'. (Foto: Jose R. Madera/Getty Images/AFP)

Llega Cazzu a Estados Unidos y ya le aceptaron la visa a Cazzu para entrar a los Estados Unidos. Cazzu tiene vía libre para ingresar a Miami, la primera parada de la gira; ella, Inti, todo su equipo, su novio, el bailarín y, bueno, todo el equipo; no sé si vendrá la mamá. Es un tour grande, un tour fuerte. Ya me confirmaron que sus visas de Cazzu e Inti están aceptadas. Estados Unidos aceptó todo el acceso para que vengan a trabajar. Es un logro muy importante y una superbomba muy importante. Ayer estuve con gente que me lo confirmó", dijo el comunicador.

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¿Qué declaró Christian Nodal sobre que su hija Inti viajara a Estados Unidos sin su autorización?

Por ahora, el intérprete de 'Los Besos que te di' no se ha pronunciado sobre esta noticia que ha dado la vuelta al mundo.

A pesar de ello, se le ha visto muy enamorado de Ángela Aguilar, compartiendo en su perfil de Instagram fotografías en las que ambos aparecen bajo la lluvia, disfrutando de un momento juntos en plena naturaleza.

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