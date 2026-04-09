Recreando historia de amor de Nodal y Ángela Aguilar en frutas infieles: "voy a ser tía"

La historia de amor de los cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar volvió a dar de qué hablar, esta vez tras ser recreada en el popular formato de “frutas infieles”. El video, que ya suma una gran cantidad de interacciones, revivió la recordada reacción de la artista al enterarse de que Cazzu, entonces pareja del cantante sería mamá: “voy a ser tía”.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Eidevin y Alejandro son llamados al confesionario tras fuerte conflicto en La casa de los famosos; ¿qué pasó?

¿Qué son las frutas infieles de TikTok?

Durante las últimas semanas se ha popularizado en la plataforma de videos TikTok una serie de historias protagonizadas por “frutas infieles”, conocidas como frutinovelas. Estos videos retratan bodas entre bananos y fresas que, posteriormente, pasan a un lado más oscuro marcado por infidelidades con otras frutas y verduras.

Las frutas infieles que se tomaron TiKTok: así puedes crear tu foto. (Foto izquierda: Generada con IA | Foto derecha: Freepik)

En un principio, este trend presentaba historias ficticias que rápidamente se viralizaron. Sin embargo, con el tiempo, los usuarios empezaron a recrear a través de este formato historias reales, como la de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Artículos relacionados Talento nacional Cris Valencia es acusado de robar una gran suma de dinero: esta es la denuncia

¿Cómo se ven Christian Nodal y Ángela Aguilar en el viral formato de frutas infieles?

En el video compartido por un usuario en esta plataforma, Ángela Aguilar aparece caracterizada como un durazno, Cazzu como una uva y Christian Nodal como una persona normal.

La historia presenta una versión basada en relatos que circulan en redes sociales, en los que se señala que Ángela Aguilar y Christian Nodal habrían iniciado su relación mucho antes de que el cantante anunciara públicamente su separación de Cazzu.

Usando inteligencia artificial puedes hacer tu foto junto a las frutas infieles de TikTok. (Foto: Generada por IA)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase con la que la artista reaccionó ante los medios al embarazo de Cazzu: “voy a ser tía”.

Además, el video muestra distintas escenas sobre supuestos encuentros entre Nodal y Ángela a escondidas, así como el momento en el que decidieron hacer pública su relación y la forma en la que la argentina se habría enterado.

Como era de esperarse, el clip no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes sociales convirtiéndolo en uno de los contenidos más comentados del momento.