Alexa Torrex llamó la atención al hablar de Sofía Jaramillo; “¿amigas o enemigas?”

La relación entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo volvió a convertirse en tema de conversación entre seguidores de La casa de los famosos Colombia.

En redes los fans destacan que, aunque dentro del reality tuvieron diferencias y momentos de tensión, ambas aparecieron juntas en redes sociales, generando nuevas reacciones.

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¿Cómo fue la relación entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

En redes sociales, varios seguidores del programa recuerdan que la relación entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo tuvo diferentes etapas dentro de La casa de los famosos Colombia.

Al inicio del reality, las participantes no mostraban una cercanía evidente y, por el contrario, protagonizaron algunos desacuerdos relacionados con la convivencia y las dinámicas del juego.

Los fans destacan que ambas tenían personalidades distintas y maneras diferentes de expresar sus opiniones, situación que generó algunos cruces durante la competencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, los internautas notaron cambios en la relación entre las dos.

Alexa Torrex y Sofía Jaramillo llaman la atención tras La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Sofía Jaramillo ingresó en una dinámica de “congelados” para enviarle un mensaje a Tebi. Durante esa aparición, aseguró que afuera todo estaba bajo control y dio luz verde al vínculo con Alexa, situación que llamó la atención.

A partir de ese momento, varios seguidores empezaron a preguntarse cómo era realmente su relación, especialmente ahora que ambas tendrán roles importantes como jefas de campaña de distintos finalistas: Sofía apoyará a Tebi, mientras que Alexa acompañará a Alejandro.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Sofía Jaramillo?

Alexa Torrex volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una historia de Instagram junto a Sofía.

En el video, Alexa comenzó diciendo en tono de broma que se había encontrado con una persona con la que quería “agarrarse de las mechas”, pero segundos después aclaró entre risas que no era cierto.

Posteriormente, mostró que se encontraba con Jaramillo y aseguró que eran amigas. La exparticipante también reaccionó riéndose y preguntó a los seguidores si consideraban que ellas eran amigas o rivales.

"Ustedes qué creen, ¿amigas o rivales?", preguntó.

Después de ese intercambio, Alexa pidió que no comenzaran a inventar especulaciones sobre su relación con Sofía, afirmando que entre ambas existe confianza y que han compartido momentos importantes tras su paso por el reality.

Las declaraciones generaron comentarios entre de La casa de los famosos Colombia, quienes continúan atentos a la relación entre las exparticipantes y a su papel como jefas de campaña de Alejandro Estrada y Tebi Bernal, especialmente ahora que el reality llega a su final el próximo 29 de mayo.