Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Nuevamente el trío de cantantes Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar son el centro de atención en redes sociales, luego de que algunos usuarios sacaran a la luz que la hija menor de Pepe Aguilar portaba un objeto que también tuvo en su momento la rapera argentina.

¿Cuál fue el objeto que Christian Nodal habría regalado tanto a Cazzu como a Ángela Aguilar?

Por medio de diversas plataformas digitales como X, Instagram y TikTok, varios usuarios han dado a conocer que la cantante mexicana Ángela Aguilar estaba portando un anillo en forma de corazón plateado con diamantes incrustados que tuvo en su momento la trapera Cazzu.

Cazzu y Ángela Aguilar lucen el mismo anillo en forma de corazón. ¿Casualidad? (Foto izquierda: Frazer Harrison/Getty Images/AFP | Foto derecha: Cristina Quicler/AFP)

De acuerdo a lo indagado, el tema habría salido a la luz después de que revivieran un video donde sale la intérprete de 'La Llorona' junto al influencer Kunno, en lo que parece una celebración familiar.

En el video compartido se le ve luciendo este anillo, lo que de inmediato desató comparaciones con la joya que Cazzu utilizó en 2023 durante la grabación del videoclip 'Tú y Tú', junto a Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules.

La similitud desató una fuerte polémica en redes sociales, donde surgieron múltiples hipótesis y opiniones en torno al anillo.

¿Qué hipótesis surgieron entre los fans sobre el mismo anillo que usaron Cazzu y Ángela Aguilar?

En la plataforma de YouTube donde se encuentra el video de Cazzu, internautas ya comenzaron a reaccionar para criticar al sonorense y dar sus respectivas hipótesis sobre la similitud del anillo.

Además de que algunos creen que Christian Nodal pudo haberle regalado el mismo objeto a ambas mujeres, otros aseguraron que tal vez la joven de 22 años estaría imitando por envidia los objetos que en su momento usó Cazzu.

Dios mío, es envidia que ella le tiene a Cazzu", "Qué descaro de Nodal" y "Me recuerda a Hailey Bieber copiando a Selena Gomez", fueron solo algunos mensajes que dejaron.

Usuarios en redes criticaron a Christian Nodal por haberle regalado el mismo anillo que usó Cazzu a Ángela Aguilar. (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images/AFP)

¿Qué dijo Cazzu sobre el anillo que también usa Ángela Aguilar?

Hasta el momento, Cazzu no ha emitido declaraciones públicas sobre la polémica del anillo que usuarios en redes han comparado con el que porta Ángela Aguilar. La intérprete de 'La Cueva' ha optado por mantener silencio frente a las especulaciones que se generaron entre sus seguidores.

De igual manera, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado al respecto. La falta de comentarios por parte de los involucrados ha dejado el tema abierto a la imaginación de los fans, quienes continúan creando diversas teorías alrededor del origen del anillo.