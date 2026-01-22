Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Anahí y Poncho Herrera emocionan a fans con un inesperado reencuentro y despiertan rumores de regreso de RBD por curioso mensaje.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro
Anahí y Poncho Herrera sacudieron las redes con un emocionante reencuentro. (Foto izquierda: Rodrigo Varela/Getty Images For Univision/AFP | Foto derecha: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

2026 continúa sorprendiéndonos: el año ha comenzado con hechos que quedarán en la historia, y a ellos se suma el reciente reencuentro de Anahí y Poncho Herrera, que ha despertado todo tipo de rumores sobre un posible regreso de RBD.

¿Cómo fue el reencuentro de Anahí y Poncho Herrera?

La actriz mexicana Anahí causó gran revuelo al publicar un video en su cuenta de TikTok, donde supera los 2 millones de seguidores, revelando que se reunió con el actor Alfonso "Poncho" Herrera.

La agrupación RBD en Nueva York
Anahí y Poncho Herrera emocionaron a sus fans con un inesperado reencuentro. (Foto: Bryan Bedder/Getty Images / AFP)

En el clip, ambos aparecen de espaldas mientras de fondo se escucha una melodía misteriosa. Minutos después, los artistas se miran fijamente y, finalmente, a la cámara, soltando una carcajada que delató la complicidad entre ellos.

Aunque el reencuentro resultó inesperado y emocionante, muchos fans quedaron intrigados, pues la mujer de 42 años dejó un enigmático mensaje en la descripción del video, que desató todo tipo de rumores sobre un posible regreso de RBD.

¿Cuál fue el mensaje que dejó Anahí en la descripción de su video en su reencuentro con Poncho Herrera que despertó rumores sobre un posible regreso de RBD?

En la caja de descripciones, la cantante mexicana sorprendió a sus fans al dejar un breve mensaje: "M&M" acompañado del símbolo infinito, sugiriendo que se trataba de las iniciales de los icónicos personajes que interpretaron en la famosa telenovela: 'Mia Colucci' y 'Miguel Arango'.

El mensaje rápidamente causó revuelo en redes, y miles de fans reaccionaron en los comentarios, especulando sobre una posible colaboración entre ambos o incluso un esperado reencuentro que podría marcar el regreso de RBD a los escenarios.

Sin embargo, por el momento, los artistas no han dado más pistas sobre si esto podría convertirse en realidad, dejando la puerta abierta para que sus fans sigan especulando sobre el verdadero significado de este reencuentro.

¿Por qué se separó el grupo RBD después de su gran éxito?

RBD anunció su separación en agosto de 2008 tras cuatro años de carrera musical, explicando que cada uno de sus integrantes quería seguir rumbos distintos en su vida profesional.

El contrato que los vinculaba al proyecto estaba por terminar, y figuras como Alfonso "Poncho" Herrera señalaron que él mismo buscaba dedicarse más a la actuación, lo que llevó a que se respetara un acuerdo entre todos de que si uno se retiraba, la banda terminaría.

La agrupación RBD en Nueva York
RBD anunció en 2008 su separación, ocasionando tristeza entre sus fans. (Foto: Bryan Bedder/Getty Images / AFP)
