Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

Novia de Nicolás Arrieta, de La casa de los famosos Colombia ha acaparado varias miradas en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Nicolás Arrieta en la casa de los famosos colombia
Ella es la novia de Nicolás Arrieta/Canal RCN

El influenciador Nicolás Arrieta es uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que más acaparado la atención de los internautas, provocando gran interés sobre su vida personal.

Artículos relacionados

¿Quién es la novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido fue uno de los famosos que ingresó comprometido al reality, pues sostiene una relación con la comunicadora social y periodista Manuela Ortiz, quien también suele hacer contenido para redes sociales.

Cuenta con miles de seguidores en sus cuentas en diferentes plataformas digitales y varios elogios por su belleza y autenticidad.

novia de nicolas arrieta

En sus publicaciones suele presumir su belleza, sus tatuajes, comparte bailes y parte de su estilo de vida.

En videos que tiene junto a Nicolás Arrieta o en los que habla sobre el apoyo que le está brindando desde afuera a Nicolás Arrieta muchas seguidoras le han señalado que también es el novio de ellas, por lo que, ella lo ha tomado con humor señalando que puede compartirlo.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido la participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

El influenciador Nicolás Arrieta, que ingresó a la competencia por votación del público, ha llamado la atención de miles de televidentes que han sorprendidos con su comportamiento.

nicolas arrieta y su novia acaparan miradas

En redes sociales han destacado lo mucho que les ha cambiado la percepción de él, mencionando cuánto los ha divertido con su particular personalidad.

Cabe destacar que, el famoso fue el primer en caer en placa de nominación en la primera semana del reality, pero logró regresar al juego al obtener la mayor votación por parte del público tras la gala de eliminación luego de estar en riesgo junto a Yuli Ruiz, Lorena Altamirano, Renzo Meneses, Tebi Bernal y Luisa Cortina, donde esta última fue quien tuvo que abandonar la competencia.

Artículos relacionados

Por ahora, los famosos deben enfrentarse a otra semana llena de poderes, que pueden cambiar el rumbo del juego.

Recuerda que puedes conectarte todas las galas a las 8 p.m. por el Canal RCN y 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN para no perderte ningún detalle.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Adriana Arango se refirió al tema de Robinson Díaz y los influencers Adriana Arango

Adriana Arango se va en contra de Robinson Díaz y defiende a los influencers: “Hay talento”

Adriana Arango se va en contra de Robinson Díaz y defiende que en redes sociales también hay talento y arte.

El nuevo equipo de Richard Ríos Selección Colombia

Lesión de Richard Ríos alarma a la Selección Colombia

Richard Ríos salió en camilla del clásico ante el Porto tras una fuerte lesión en su brazo derecho, encendiendo alarmas en Colombia.

Luisa Fernanda W preocupa a sus seguidores con frase sobre cambios Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W genera revuelo al hablar de cerrar ciclos y deja dudas sobre Pipe Bueno: “Cambió”

Un mensaje de Luisa Fernanda W sobre cambios y cerrar ciclos desató especulaciones sobre su relación con Pipe Bueno.

Lo más superlike

Un actor mexicano se hace tendencia por hacer ejercicio a los 88 años. Viral

Famoso actor y galán de telenovelas sorprende con su apariencia a los 88 años

El actor mexicano, que supo brillar en distintas producciones, se volvió viral por su estado físico.

Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses por algunas actitudes en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Eidevin López enfrentó a Renzo Meneses por algunas actitudes en La casa de los famosos Colombia

Carín León es diagnosticado con dengue Talento internacional

Carín León confirma delicado problema de salud y toma drástica decisión con su gira: esto se sabe

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo