Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

El influenciador Nicolás Arrieta es uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que más acaparado la atención de los internautas, provocando gran interés sobre su vida personal.

¿Quién es la novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido fue uno de los famosos que ingresó comprometido al reality, pues sostiene una relación con la comunicadora social y periodista Manuela Ortiz, quien también suele hacer contenido para redes sociales.

Cuenta con miles de seguidores en sus cuentas en diferentes plataformas digitales y varios elogios por su belleza y autenticidad.

En sus publicaciones suele presumir su belleza, sus tatuajes, comparte bailes y parte de su estilo de vida.

En videos que tiene junto a Nicolás Arrieta o en los que habla sobre el apoyo que le está brindando desde afuera a Nicolás Arrieta muchas seguidoras le han señalado que también es el novio de ellas, por lo que, ella lo ha tomado con humor señalando que puede compartirlo.

¿Cómo ha sido la participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

El influenciador Nicolás Arrieta, que ingresó a la competencia por votación del público, ha llamado la atención de miles de televidentes que han sorprendidos con su comportamiento.

En redes sociales han destacado lo mucho que les ha cambiado la percepción de él, mencionando cuánto los ha divertido con su particular personalidad.

Cabe destacar que, el famoso fue el primer en caer en placa de nominación en la primera semana del reality, pero logró regresar al juego al obtener la mayor votación por parte del público tras la gala de eliminación luego de estar en riesgo junto a Yuli Ruiz, Lorena Altamirano, Renzo Meneses, Tebi Bernal y Luisa Cortina, donde esta última fue quien tuvo que abandonar la competencia.

Por ahora, los famosos deben enfrentarse a otra semana llena de poderes, que pueden cambiar el rumbo del juego.

Recuerda que puedes conectarte todas las galas a las 8 p.m. por el Canal RCN y 24/7 a través de la aplicación del Canal RCN para no perderte ningún detalle.