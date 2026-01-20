Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Extraño suceso es captado por habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez

Habitantes de la vereda donde falleció Yeison Jiménez reportaron extraño fenómeno 8 días después su muerte.

Extraño suceso sorprende a habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez
Extraño suceso sorprende a habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN | Freepik).

A poco más de ocho días de la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, habitantes de la vereda Romita, donde cayó la avioneta en la que falleció el cantante, reportaron un extraño suceso que muchos calificaron como ‘divino’.

¿Cuál es el suceso ‘divino’ que ocurrió en el lugar donde Yeison Jiménez perdió la vida?

Ocho días después del accidente que le costó la vida a Yeison Jiménez y a su equipo, un habitante de la vereda Romita grabó un corto audiovisual que se viralizó en redes sociales. En el video se observa un fenómeno que muchos calificaron de ‘divino’ por lo inesperado del momento.

Homenaje a Yeison Jiménez quedó marcado por inesperado suceso ‘divino’
Homenaje a Yeison Jiménez quedó marcado por inesperado suceso ‘divino’. (Foto AFP: Rodrigo Varela | Freepik).

Según se muestra en las imágenes, un destello de luz surgió entre las nubes y alumbró directamente la zona donde cayó la avioneta, mientras habitantes del lugar realizaban una misa en honor a los difuntos.

“En video quedó registrado un destello de luz desprendiéndose del cielo, apuntando exactamente al lugar donde cayó la avioneta en la que infortunadamente perdieron la vida Yeison Jiménez y su grupo de trabajo”, se narra en el audiovisual.

El video generó todo tipo de reacciones entre los internautas y fanáticos del artista, quienes comentaron que parecía un milagro, expresaron asombro ante el fenómeno y compartieron mensajes emotivos recordando a Yeison y su equipo.

¿Cuándo falleció Yeison Jiménez y su equipo?

Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero luego de que su avioneta se desplomara sobre la vereda Romita en Boyacá, Colombia. Junto a él se encontraban cuatro miembros de su equipo y el piloto, quienes también corrieron con la misma suerte.

Tras el reconocimiento de su identidad, el cuerpo sin vida del artista fue entregado a su familia y posteriormente trasladado a Bogotá en donde fue cremado en medio de una ceremonia privada a la que asistieron familiares y amigos cercanos.

Desde entonces se le han realizado diversos homenajes en donde amigos, familiares y fanáticos se han reunido para darle el último adiós.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)
