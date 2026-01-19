Captan extraña psicofonía durante entrevista al productor de Yeison Jiménez

La muerte repentina de Yeison Jiménez continúa conmocionando a los colombianos, quienes han estado pendientes de cada uno de los movimientos de sus colegas y de su equipo de trabajo, especialmente de Georgy Parra, su productor, quien en una reciente entrevista se vio interrumpido por una extraña psicofonía.

¿Qué se escucha en la psicofonía captada durante entrevista a productor de Yeison Jiménez?

En una reciente entrevista que Parra brindó poco tiempo después de que Yeison perdió la vida junto a cinco personas más en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia, usuarios en redes sociales aseguran que se escucha una extraña voz que menciona el nombre de una persona cercana al cantante de música popular.

Revelan misteriosa psicofonía en pleno homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá. (Foto Canal RCN | Freepik).

En medio de sus palabras, donde expresaba que para Yeison el día en que falleció era un día muy importante ya que se reuniría con Rafael Mejía, mánager y productor musical, para soltarle varias responsabilidades frente a su carrera musical, se escucharía precisamente el nombre de esta persona en medio de susurros.

“Yo sí quiero hablar de dos personas que han tenido un perfil muy bajo en todo esto que ha pasado con Yeison, pero son personas muy importantes porque hacían parte de lo que estaba sucediendo con Yeison en el último año, y es Rafa Mejía, ya venía trabajando de la mano con Yeison y resulta que justo el sábado era un día muy importante, porque Yeison le entregaba de alguna forma la batuta a nivel artístico y de muchas cosas”

Este fragmento del audio generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios aseguran que se trata de una simple coincidencia, mientras otros sostienen que la supuesta psicofonía podría venir de Yeison Jiménez.

¿Yeison Jiménez se ha manifestado tras su muerte?

Vale la pena destacar que esta no es la primera vez que internautas aseguran que Yeison Jiménez se estaría manifestando por medio de situaciones inexplicables en eventos directamente relacionados con él.

Durante su homenaje en Bogotá, decenas de videos se tomaron las plataformas como TikTok, en donde usuarios mostraban supuestas manifestaciones del artista a través de golpes a objetos vinculados a su imagen, como sus sombreros, una fotografía frente al féretro e incluso las iniciales de su nombre ubicadas en el escenario.