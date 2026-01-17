Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa: esto se sabe

Lamentamos el fallecimiento de un integrante del equipo de la destacada producción de RCN, la noticia fue confirmada en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién fue el integrante del equipo de Betty, la fea, la historia continúa? | Foto: Freepik

En los últimos meses, Betty, la fea, la historia continúa, se consolidó como una de las producciones más vistas en plataformas digitales, gracias a una trama que combinó drama, nostalgia y nuevos conflictos.

La serie no solo logró captar la atención del público, sino que también reafirmó el impacto cultural de una historia que marcó a varias generaciones.

Sin embargo, en las últimas horas, el equipo detrás de esta producción enfrenta un momento de profundo dolor. Se confirmó el fallecimiento de Sandro Mora Téllez, integrante del equipo técnico de Betty la fea, la historia continúa, noticia que enluta a la producción y a quienes compartieron con él durante el proceso audiovisual

¿Quién fue el integrante del equipo de ‘Betty la fea, la historia continúa’ que falleció?

Sandro Mora Téllez formó parte del equipo técnico de esta serie realizada por Estudios RCN. Su labor, aunque alejada de las cámaras, fue fundamental para el desarrollo de la producción, que recientemente estrenó su más reciente temporada con una destacada recepción por parte de la audiencia. Su trabajo y compromiso lo convirtieron en una pieza importante dentro del equipo que hizo posible el proyecto.

Él fue el integrante del equipo de ‘Betty la fea, la historia continúa’ que falleció. | Foto: Estudios RCN

El fallecimiento de Mora Téllez, confirmado en la mañana de este sábado 17 de enero, ha generado múltiples mensajes de despedida por parte de compañeros, colegas y personas cercanas, quienes han resaltado no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana y espíritu colaborativo.

¿Cómo despidió Néstor Parra, uno de los hosts de Qué hay pa' dañar La casa de los famosos a Sandro?

Diversas figuras vinculadas al mundo del entretenimiento han expresado públicamente su pesar. Entre ellas, Néstor Parra, uno de los hosts del programa digital Qué hay pa’ dañar, espacio relacionado con La casa de los famosos Colombia, quien se pronunció a través de sus redes sociales para recordar a Sandro Mora con emotividad.

En su publicación, Parra compartió una fotografía que evoca un recuerdo del detrás de cámaras de otra producción en la que coincidieron, acompañada de un mensaje que destaca la cercanía que mantuvieron en el ámbito laboral. El mensaje reflejó el aprecio y respeto que Sandro se ganó entre quienes trabajaron a su lado, así como el impacto que dejó en los equipos de producción.

¿Cómo han despedido a Sandro Mora Téllez? | Foto: Freepik

La partida de Sandro Mora Téllez deja un vacío significativo entre sus allegados y compañeros de trabajo. Su legado permanece en cada proyecto en el que participó y en el recuerdo de quienes valoraron su entrega, profesionalismo y compañerismo dentro de la industria audiovisual.

