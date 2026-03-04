Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida influencer causa preocupación por su complicado estado de salud: ¿quién?

Famosa influenciadora causa preocupación por parte de sus seguidores tras complicación de salud que presentó recientemente.

¿Qué le ocurrió a Koral Costa? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de una reconocida creadora de contenido digital colombiana ha causado una gran preocupación por parte de los internautas tras presentar algunas complicaciones de salud.

Además, la creadora de contenido hizo la confesión mediante sus redes sociales, acerca del complicado momento por el que está atravesando a raíz del problema que está enfrentando recientemente.

¿Quién es la reconocida influenciadora que está atravesando por complicaciones de salud?

El nombre de Koral Costa, o más conocida como Koral la diva, se ha convertido en centro de atención mediática en las últimas horas tras compartir una fotografía en la que les anunció a sus seguidores que está enfrentando complicaciones de salud.

Así apareció Koral Costa tras complicación de saliud. | Foto: Canal RCN

La fotografía que compartió la creadora de contenido la realizó mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 535 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“De las peores cosas que en mi salud me ha podido pasar. Ya es diario en cualquier momento”, agregó Koral Costa.

Aunque en la fotografía no se refleja con exactitud cuál es la complicación de salud que está atravesando Koral Costa, se evidencia que está manteniendo reposo tras una complicación que se evidencia que presentó en su rostro.

¿Cuál fue la razón por la que Koral Costa se separó de Omar Murillo?

Es clave mencionar que una de las parejas que fue más estable en el campo del entretenimiento fue Koral Costa y Omar Murillo, quien reveló hace varios meses que tomó la decisión de continuar con su camino por separado.

¿Por qué terminó Koral Costa y Omar Murillo? | Foto: Buen Día, Colombia

Además, el actor vive en la actualidad en España, donde ha llevado a cabo varios de sus proyectos en la actualidad al tener un reconocido restaurante.

Aunque por el momento ninguno ha compartido la causa por la que terminaron, se refleja que siguen manteniendo contacto y un buen vínculo.

