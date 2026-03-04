Karina García y Carla Giraldo revivieron un momento viral de La casa de los famosos Colombia
Karina García y Carla Giraldo generaron todo tipo de reacciones en redes sociales al presumir sus habilidades de interpretación.
Un momento que quedó en la memoria de los televidentes volvió a cobrar vida gracias a Karina García y Carla Giraldo. Mediante sus redes, las creadoras de contenido llamaron la atención al recrear una inolvidable escena de La casa de los famosos Colombia.
¿Qué pasó con Carla Giraldo y Cristina Hurtado?
El momento que se hizo viral tuvo lugar en el 2024, durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, y rápidamente se convirtió en un “meme” dentro de la audiencia.
Frente a cámaras, tras una breve desconexión con los participantes, Carla Giraldo preguntó a Cristina Hurtado: “¿Con qué seguimos, Cristina?”. Cristina respondió con una sonrisa y tono pausado: “Dígalo usted, que usted hizo la tarea”.
Carla confesó en entrevistas que en ese instante quedó en blanco, sin saber cómo continuar, mientras la producción le indicaba a través del audífono: “¡Beneficios!”.
Finalmente, logró concluir el segmento diciendo: “¡Sí, beneficios! ¡Mañana es noche de beneficios!”. En redes destacan que, a pesar del tiempo, este momento sigue siendo memorable.
¿Cómo Karina García y Carla Giraldo recrearon este momento?
Karina García compartió en sus historias cómo junto a Carla Giraldo recrearon aquel instante que marcó la primera temporada del reality. La dinámica incluyó gestos, frases y pausas que los fans reconocieron al instante, generando risas en redes sociales.
El objetivo de la recreación no fue solo rememorar la escena, sino también generar expectativa sobre el capítulo del 4 de marzo, manteniendo la atención de los seguidores sobre lo que sucedería en La casa de los famosos Colombia.
¿Qué dijeron Karina García y Carla Giraldo sobre La casa de los famosos?
Además de la recreación, Karina García y Carla Giraldo hablaron sobre el capítulo del 4 de marzo, adelantando que habrá sorpresas relacionadas con eliminaciones y posicionamientos dentro del reality.
Además de la recreación, Karina García y Carla Giraldo hablaron sobre el capítulo del 4 de marzo, adelantando que habrá sorpresas relacionadas con eliminaciones y posicionamientos dentro del reality.

Así mismo, invitaron a los televidentes a conectarse con el programa a través de Canal RCN a las 8:00 p.m. o mediante la aplicación oficial.