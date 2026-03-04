El Topi es el reconocido influencer colombiano con el que vinculan a Aida Victoria en redes

Aida Victoria Merlano se ha ubicado en el centro de la conversación digital tras dejar en evidencia su cercanía con un reconocido influencer colombiano. Las apariciones en público han generado varias preguntas acerca del hombre, ¿quién es?

¿Quién es 'El Topi', influencer con el que vinculan a Aida Victoria Merlano?

Edwar Riaño, más conocido como 'El topi', es un creador de contenido originario de Riohacha, La Guajira. El influencer colombiano se volvió viral por convertir canciones infantiles en versiones vallenatas con un estilo que, según afirman, recuerda a Diomedes Díaz.

Además, es ingeniero civil y, desde 2025, decidió enfocarse totalmente en la música, formando su propia agrupación musical.

'El Topi', es un creador de contenido colombiano / (Foto del Canal RCN y Freepik)

¿Por qué relacionan a Aida Victoria Merlano con 'El Topi´?

Los rumores sobre un posible vínculo entre El Topi y Aida Victoria surgieron durante la inauguración del nuevo establecimiento de la influenciadora en Medellín, cuando él le dio un beso en medio de una transmisión en vivo.

Aida reaccionó con risas y calificó el gesto como una “falta de respeto” en tono de broma, lo que llevó a los internautas a especular sobre la relación.

Aunque se les ha visto juntos en varios eventos y compartiendo varios momentos, ninguno de los dos ha confirmado un noviazgo formal.

¿Qué ha dicho Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria ha mantenido una postura de humor y ambigüedad ante los rumores que la vinculan con El Topi. Tras el beso en vivo y las afirmaciones del influencer sobre un posible enamoramiento, se burló de la situación, aclarando que no hay noviazgo confirmado.

Aida Victoria Merlano habla sobre sus relaciones personales / (Foto del Canal RCN)

En TikTok se viralizó un video en el que la influenciadora le hace un reclamo a El Topi por afirmar que son pareja. Además, ha reiterado que su prioridad es el bienestar de su hijo Emiliano y el cuidado de su estabilidad familiar y económica.

Con esta serie de publicaciones y reacciones, El Topi sigue siendo uno de los influencers más comentados del momento. La atención de los internautas permanece centrada en su vínculo con Aida Victoria.