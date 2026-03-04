En las últimas semanas, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de la participación de Juanda Caribe, en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, el comediante no solo ha dividido una ola de comentarios mediante las distintas plataformas por algunas rivalidades que ha presentado con Alexa Torrex dentro de la competencia, sino que también, por ser un reconocido comediante colombiano.

Por esta razón, miles de internautas se han preguntado acerca de la vida sentimental de Juanda Caribe, quien en la actualidad está casado y tiene hijos. Sin embargo, muchos se han preguntado quién es su exnovia.

¿Quién es la exnovia de Juanda Caribe participante de La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Alejandra Salazar se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales por ser una reconocida exreina colombiana, quien acaparó la atención mediática por representar al Huila hace algunos años.

Ella es Alejandra Salazar, la exnovia de Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

Así también, miles de navegantes han generado una gran variedad de opiniones mediante las redes sociales acerca de la exrelación que Juanda Caribe hizo pública en el año 2020.

Aunque no se ha confirmado con exactitud cuál fue la causa por la que Juanda Caribe terminó su exrelación con Alejandra Salazar, se refleja que mantuvieron una buena comunicación, mientras que fueron novios.

También se refleja que a pesar de que Juanda y Alejandra tomaron la decisión de continuar con su camino por separado, finalizaron la exrelación en buenos términos y con cariño.

¿Cómo ha sido la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

¿Quién es la esposa de Juanda Caribe, participante de La casa de los famosos Colombia?

Desde hace un largo periodo de tiempo, Juanda Caribe ha mantenido un especial matrimonio junto a una mujer que es emprendedora, llamada: Sheila Gandara.

En la actualidad, la pareja tiene una hija llamada Victoria, quien se ha convertido en su mayor fuente de inspiración desde que se convirtieron en padres.

Entre tanto, la participación de Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia ha generado una gran variedad de comentarios por parte de los internautas a través de las plataformas digitales tras sus polémicos comentarios y buen sentido del humor.