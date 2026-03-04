Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La IA predice quién entrará primero a La casa de los famosos esta noche: ¿Juanda Caribe o Alexa?

La IA anticipó quién entraría primero en la gala de eliminación de hoy en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Juanda Caribe o Alexa? La IA anticipa al primer participante que regresará a la casa
IA anticipa el primer ingreso en La casa de los famosos: ¿Juanda Caribe o Alexa? (Fotos: Canal RCN)

Esta noche, 4 de marzo de 2026, en la gala de La casa de los famosos Colombia, los televidentes conocerán a un nuevo eliminado.

Artículos relacionados

La jornada estará marcada por las votaciones del público, que tiene la posibilidad de apoyar a su participante favorito a través de la página oficial del canal para evitar su salida.

¿Quién entrará de primeras a La casa de los famosos Colombia tras la eliminación?

En la más reciente gala se confirmó la nueva placa de nominados, la cual ha sido calificada por seguidores de La casa de los famosos como una de las más reñidas hasta el momento.

En riesgo se encuentran Alexa Torrex, Yuli Ruiz, Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Lady Noriega y Campanita.

Artículos relacionados

En redes sociales, varios seguidores han comentado que el primer participante en regresar a la casa tras la eliminación podría pertenecer al cuarto tormenta, recordando que en ocasiones anteriores integrantes de ese grupo han obtenido altos porcentajes de votación.

¿Juanda Caribe o Alexa? La IA anticipa al primer participante que regresará a la casa
IA anticipa el primer ingreso en La casa de los famosos: ¿Juanda Caribe o Alexa? (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Juanda Caribe enfrenta su primera nominación y quedó en placa tras incumplir normas, en medio de los conflictos que ha protagonizado con Alexa.

No obstante, los seguidores de La casa de los famosos se encuentran divididos sobre cuál de los dos ingresaría de primeras a la casa con la mayor votación.

¿Qué dice la inteligencia artificial sobre el posible favorito de La casa de los famosos Colombia?

En medio de la expectativa, se consultó a la inteligencia artificial sobre cuál de los nominados podría ingresar de primeras con la mayor votación.

Artículos relacionados

Según el análisis basado en tendencias y comportamiento previo de votaciones, el nombre que más se repite entre los comentarios es el de Alexa Torrex, quien desde el inicio del programa ha permanecido en placa y ha logrado obtener altos porcentajes de apoyo del público.

¿Juanda Caribe o Alexa? La IA anticipa al primer participante que regresará a la casa
IA anticipa el primer ingreso en La casa de los famosos: ¿Juanda Caribe o Alexa? (Foto: Canal RCN)

No obstante, la decisión final quedará en manos del público, que definirá con su voto quién continúa en competencia y entra con los mejores porcentajes a la casa más famosa y además quién abandona definitivamente la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentino cuestionó su permanencia en La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino revela que perdió el interés de estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino cuestionó su participación en La casa de los famosos Colombia y reveló no poder aguantar lo que pueda venir.

Nicolás Arrieta habló del vínculo con Manuela Gómez. La casa de los famosos

Nicolás Arrieta rompe el silencio sobre su supuesto gusto con Manuela Gómez: esto reveló

Nicolás Arrieta confesó que Alexa Torres le confirmó que él le gustaba a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026.

Valentino habló sin filtros y le reclamó a Campanita La casa de los famosos

Valentino le hizo contundente reclamo a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino fue directo y le hizo un reclamo a Campanita, sin desaprovechar la oportunidad para coquetearle en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Tras su boda, Jhonny Rivera sorprende con anuncio que involucra a Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo importante anuncio tras su boda que involucra a Jenny López

Tras su reciente matrimonio, Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al hacer un importante anuncio.

La modelo venezolana Isabella Ladera se realizó un drenaje linfático prenatal Salud

¿Qué es el drenaje linfático prenatal, el procedimiento que se realizó Isabella Ladera en su embarazo?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante