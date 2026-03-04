La IA predice quién entrará primero a La casa de los famosos esta noche: ¿Juanda Caribe o Alexa?

Esta noche, 4 de marzo de 2026, en la gala de La casa de los famosos Colombia, los televidentes conocerán a un nuevo eliminado.

La jornada estará marcada por las votaciones del público, que tiene la posibilidad de apoyar a su participante favorito a través de la página oficial del canal para evitar su salida.

¿Quién entrará de primeras a La casa de los famosos Colombia tras la eliminación?

En la más reciente gala se confirmó la nueva placa de nominados, la cual ha sido calificada por seguidores de La casa de los famosos como una de las más reñidas hasta el momento.

En riesgo se encuentran Alexa Torrex, Yuli Ruiz, Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Lady Noriega y Campanita.

En redes sociales, varios seguidores han comentado que el primer participante en regresar a la casa tras la eliminación podría pertenecer al cuarto tormenta, recordando que en ocasiones anteriores integrantes de ese grupo han obtenido altos porcentajes de votación.

IA anticipa el primer ingreso en La casa de los famosos: ¿Juanda Caribe o Alexa? (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Juanda Caribe enfrenta su primera nominación y quedó en placa tras incumplir normas, en medio de los conflictos que ha protagonizado con Alexa.

No obstante, los seguidores de La casa de los famosos se encuentran divididos sobre cuál de los dos ingresaría de primeras a la casa con la mayor votación.

¿Qué dice la inteligencia artificial sobre el posible favorito de La casa de los famosos Colombia?

En medio de la expectativa, se consultó a la inteligencia artificial sobre cuál de los nominados podría ingresar de primeras con la mayor votación.

Según el análisis basado en tendencias y comportamiento previo de votaciones, el nombre que más se repite entre los comentarios es el de Alexa Torrex, quien desde el inicio del programa ha permanecido en placa y ha logrado obtener altos porcentajes de apoyo del público.

No obstante, la decisión final quedará en manos del público, que definirá con su voto quién continúa en competencia y entra con los mejores porcentajes a la casa más famosa y además quién abandona definitivamente la competencia.