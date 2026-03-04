Jhonny Rivera hizo importante anuncio tras su boda que involucra a Jenny López

Tras su reciente matrimonio, el cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al hacer un importante anuncio que involucra directamente a su esposa, Jenny López, generando expectativa sobre los nuevos pasos que darán juntos tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Cuál fue el importante anuncio que hizo Jhonny Rivera tras su boda con Jenny López?

A través de un video compartido en la mañana de este miércoles 4 de marzo en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde suma una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera hizo un importante anuncio luego de su boda con Jenny López.

¿Cómo fue el especial matrimonio de Jenny López y Jhonny Rivera? | Foto: Freepik

El reconocido artista de música popular confirmó la fecha en la que será publicado el video de su matrimonio y explicó cómo lo dará a conocer, pues este hará parte del videoclip oficial de su próximo lanzamiento titulado ‘Te doy mi vida’.

El estreno será el viernes 6 de marzo a las 2 de la tarde en su canal oficial de YouTube, un horario diferente al habitual, ya que sus lanzamientos suelen realizarse sobre las 7 p.m.

“Ya tengo el video de la boda. Va a ser el video oficial de ‘Te doy mi vida’, lo voy a lanzar a las 2 de la tarde el próximo viernes”, expresó el cantante.

¿Por qué Jhonny Rivera lanzará el video de su boda en un horario especial?

La razón por la que Jhonny Rivera decidió que el lanzamiento musical que involucra uno de los momentos más felices de su vida se realice cinco horas antes de lo habitual es que para esa fecha ya estará en territorio europeo listo para su gira musical. Con el fin de estar pendiente de las interacciones y del apoyo que reciba la canción en tiempo real, optó por estrenarla a esa hora para que coincida con un horario más conveniente para él.

“¿Por qué a las 2 de la tarde? Porque yo voy a estar en España, entonces 2 de la tarde acá, en Colombia, son las 9 de la noche allá. Me parece un horario en el que puedo estar ahí pendiente. Nos quedó demasiado bonito”, explicó.