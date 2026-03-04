Sara Corrales revela la fecha de nacimiento de su hija Mila y emociona a sus seguidores

La actriz colombiana Sara Corrales compartió recientemente con sus millones de seguidores en Instagram la fecha de nacimiento de su bebé, un anuncio que no pasó desapercibido y que generó múltiples reacciones por un detalle especial que también decidió revelar.

¿Cuándo nacerá la bebé de Sara Corrales y Damián Pasquini?

La actriz colombiana Sara Corrales continúa compartiendo con sus más de tres millones de seguidores en Instagram cada etapa de su embarazo. En esta ocasión, sorprendió al revelar la fecha aproximada en la que nacerá Mila, su primera hija junto al empresario argentino Damián Pasquini.

Sara Corrales compartió con sus seguidores la fecha de nacimiento de su bebé. (Foto: Gustavo Caballero/Getty Images /AFP)

La confesión se dio luego de que uno de sus seguidores le preguntara qué día estaba programado el nacimiento de la pequeña.

Aunque no dio una fecha exacta, la actriz confirmó que su hija llegará a mediados de mayo y acompañó la respuesta con una tierna imagen de la carita de la bebé captada en una ecografía, junto a un implemento que dejó ver que usará la bebé.

¿Qué implemento mostró Sara Corrales que ya tiene listo para la llegada de su bebé?

En la imagen que compartió la actriz de 40 años, dejó ver que ya tiene listo el cochecito que usará su hija cuando llegue al mundo, evidenciando que todo está preparado para su pronta llegada.

Junto a la fotografía, la paisa escribió: "Esta bebecita estará en este cochecito a mediados de mayo", mensaje que desató una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes respondieron con emojis de corazón y palabras de cariño ante la emotiva noticia.

Sara Corrales reveló también que ya tiene el coche que usará su bebé cuando nazca. (Foto: Valerie Macon/ AFP)

¿Cómo se conocieron Sara Corrales y Damián Pasquini?

Según han contado en diferentes entrevistas, Sara Corrales y Damián Pasquini se conocieron en México gracias a amigos en común que los animaron a coincidir.

La iniciativa surgió de la actriz, quien decidió escribirle primero para presentarse. Poco después acordaron una cena, encuentro que marcó el inicio de su historia.

De acuerdo con lo que ambos han relatado públicamente, desde esa primera salida sintieron una conexión especial.

La conversación fluyó con naturalidad, descubrieron afinidades y continuaron viéndose hasta formalizar la relación, que con el tiempo evolucionó hacia planes de matrimonio y la decisión de formar una familia juntos.