Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Corrales revela la fecha de nacimiento de su hija Mila y emociona a sus seguidores

Sara Corrales ha compartido con sus seguidores la fecha de nacimiento de su hija Mila y los emocionó revelando algunos detalles.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sara Corrales emocionó a sus fans revelando la fecha del nacimiento de su hija Mila. (Foto izquierda: Gustavo Caballero/Getty Images /AFP | Foto derecha: Freepik)

La actriz colombiana Sara Corrales compartió recientemente con sus millones de seguidores en Instagram la fecha de nacimiento de su bebé, un anuncio que no pasó desapercibido y que generó múltiples reacciones por un detalle especial que también decidió revelar.

Artículos relacionados

¿Cuándo nacerá la bebé de Sara Corrales y Damián Pasquini?

La actriz colombiana Sara Corrales continúa compartiendo con sus más de tres millones de seguidores en Instagram cada etapa de su embarazo. En esta ocasión, sorprendió al revelar la fecha aproximada en la que nacerá Mila, su primera hija junto al empresario argentino Damián Pasquini.

Sara Corrales revela la fecha de nacimiento de su hija Mila
Sara Corrales compartió con sus seguidores la fecha de nacimiento de su bebé. (Foto: Gustavo Caballero/Getty Images /AFP)

La confesión se dio luego de que uno de sus seguidores le preguntara qué día estaba programado el nacimiento de la pequeña.

Aunque no dio una fecha exacta, la actriz confirmó que su hija llegará a mediados de mayo y acompañó la respuesta con una tierna imagen de la carita de la bebé captada en una ecografía, junto a un implemento que dejó ver que usará la bebé.

Artículos relacionados

¿Qué implemento mostró Sara Corrales que ya tiene listo para la llegada de su bebé?

En la imagen que compartió la actriz de 40 años, dejó ver que ya tiene listo el cochecito que usará su hija cuando llegue al mundo, evidenciando que todo está preparado para su pronta llegada.

Junto a la fotografía, la paisa escribió: "Esta bebecita estará en este cochecito a mediados de mayo", mensaje que desató una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes respondieron con emojis de corazón y palabras de cariño ante la emotiva noticia.

Sara Corrales compartió con sus seguidores la fecha de nacimiento de su hija Mila
Sara Corrales reveló también que ya tiene el coche que usará su bebé cuando nazca. (Foto: Valerie Macon/ AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo se conocieron Sara Corrales y Damián Pasquini?

Según han contado en diferentes entrevistas, Sara Corrales y Damián Pasquini se conocieron en México gracias a amigos en común que los animaron a coincidir.

La iniciativa surgió de la actriz, quien decidió escribirle primero para presentarse. Poco después acordaron una cena, encuentro que marcó el inicio de su historia.

De acuerdo con lo que ambos han relatado públicamente, desde esa primera salida sintieron una conexión especial.

La conversación fluyó con naturalidad, descubrieron afinidades y continuaron viéndose hasta formalizar la relación, que con el tiempo evolucionó hacia planes de matrimonio y la decisión de formar una familia juntos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Norma Nivia está embarazada? Norma Nivia

¿Norma Nivia está embarazada? La actriz confesó la verdad tras meses de rumores

Norma Nivia sorprendió al romper el silencio tras meses de rumores y aclarar si está esperando un bebé.

Sara Corrales confesó cuál fue el inesperado gesto que la enamoró de su esposo: esto dijo Sara Corrales

Sara Corrales confesó cuál fue el inesperado gesto que la enamoró de su esposo: esto dijo

Sara Corrales divide opiniones tras confesar en sus redes sociales cual fue el gesto que la enamoró de su esposo.

Harry Styles se sincera sobre la muerte de Liam Payne y la presión del duelo público Harry Styles

Harry Styles rompe el silencio por primera vez sobre la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil”

El cantante habló por primera vez del duelo que vivió tras la muerte de su excompañero y la presión mediática.

Lo más superlike

Luto en la moda: murió icónica supermodelo que brilló en portadas de Vogue Viral

Falleció reconocida supermodelo de Vogue y actriz tras dura enfermedad

La modelo y actriz falleció a los 62 años tras enfrentar una enfermedad que se agravó en los últimos meses.

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera? Jhonny Rivera

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera?

Nicolás Arrieta sorprendió con el “soberbio” detalle que recibió de una fan Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta sorprendió al mostrar el “soberbio” detalle que recibió de una fan en Bogotá

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista