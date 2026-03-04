Dani Duke dio de qué hablar tras ‘aparecer’ como therian en redes | VIDEO

La reconocida influenciadora Daniela Duque, mejor conocida en redes sociales como Dani Duke, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un video en el que mostró cómo luciría si fuera un therian. La creadora de contenido se apoyó en la Inteligencia Artificial (IA) para mostrar dicho ejemplo.

¿Cómo luciría Dani Duke si fuera un therian?

Luego de varias semanas en las que el término therian se apoderó de las redes sociales y en diferentes partes del mundo grupos de personas comenzaron a reunirse en lugares públicos vestidos de distintos animales para convivir, influenciadores empezaron a mostrar interés en el tema desde diversas ramas. Una de ellas es Dani Duke, quien hace pocos días compartió un revelador video sobre el tema.

La influencer Dani Duke causa furor tras aparecer como therian en redes. (Foto Canal RCN).

La influenciadora mostró curiosidad por saber cómo se vería ella si fuera un therian, sobre todo con qué animal podría sentirse identificada para actuar como tal, por lo que decidió averiguarlo con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

Según el resultado compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dani Duke dejó en evidencia que, según la IA, ella podría ser un cisne o una especie de leopardo.

“Tú que conoces todo sobre mí, si yo fuera un therian ¿qué animal sería?”, fue la pregunta que Dani Duke le hizo a la Inteligencia Artificial.

¿Qué es un therian?

Según información recopilada en redes sociales, los therian son personas que se autoperciben como animales de distintas especies, ya sean terrestres, acuáticos o incluso aéreos. Aunque este término ha existido desde hace años, solo recientemente ha ganado popularidad, convirtiéndose en algo común entre las masas.

Su popularidad es tal que actualmente existen grupos de therian que se reúnen en parques o plazas de distintas ciudades para compartir tiempo, aconsejarse y perfeccionar habilidades motrices que les permitan comportarse como un verdadero animal.

Lo cierto es que con el creciente interés en este fenómeno, los therian se han consolidado como una comunidad visible y activa, mostrando que la conexión con otras especies puede ir mucho más allá de la imaginación.