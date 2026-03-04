Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dani Duke dio de qué hablar tras ‘aparecer’ como therian en redes | VIDEO

Dani Duke llamó la atención en redes al mostrarse como therian, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Dani Duke sorprende al mostrarse como therian
Dani Duke sorprende al mostrarse como therian. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora Daniela Duque, mejor conocida en redes sociales como Dani Duke, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un video en el que mostró cómo luciría si fuera un therian. La creadora de contenido se apoyó en la Inteligencia Artificial (IA) para mostrar dicho ejemplo.

Artículos relacionados

¿Cómo luciría Dani Duke si fuera un therian?

Luego de varias semanas en las que el término therian se apoderó de las redes sociales y en diferentes partes del mundo grupos de personas comenzaron a reunirse en lugares públicos vestidos de distintos animales para convivir, influenciadores empezaron a mostrar interés en el tema desde diversas ramas. Una de ellas es Dani Duke, quien hace pocos días compartió un revelador video sobre el tema.

La influencer Dani Duke causa furor tras aparecer como therian en redes
La influencer Dani Duke causa furor tras aparecer como therian en redes. (Foto Canal RCN).

La influenciadora mostró curiosidad por saber cómo se vería ella si fuera un therian, sobre todo con qué animal podría sentirse identificada para actuar como tal, por lo que decidió averiguarlo con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

Artículos relacionados

Según el resultado compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dani Duke dejó en evidencia que, según la IA, ella podría ser un cisne o una especie de leopardo.

“Tú que conoces todo sobre mí, si yo fuera un therian ¿qué animal sería?”, fue la pregunta que Dani Duke le hizo a la Inteligencia Artificial.

¿Qué es un therian?

Según información recopilada en redes sociales, los therian son personas que se autoperciben como animales de distintas especies, ya sean terrestres, acuáticos o incluso aéreos. Aunque este término ha existido desde hace años, solo recientemente ha ganado popularidad, convirtiéndose en algo común entre las masas.

Artículos relacionados

Su popularidad es tal que actualmente existen grupos de therian que se reúnen en parques o plazas de distintas ciudades para compartir tiempo, aconsejarse y perfeccionar habilidades motrices que les permitan comportarse como un verdadero animal.

Lo cierto es que con el creciente interés en este fenómeno, los therian se han consolidado como una comunidad visible y activa, mostrando que la conexión con otras especies puede ir mucho más allá de la imaginación.

Dani Duke se une al mundo therian
Dani Duke se une al mundo therian. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Norma Nivia está embarazada? Norma Nivia

¿Norma Nivia está embarazada? La actriz confesó la verdad tras meses de rumores

Norma Nivia sorprendió al romper el silencio tras meses de rumores y aclarar si está esperando un bebé.

Sara Corrales confesó cuál fue el inesperado gesto que la enamoró de su esposo: esto dijo Sara Corrales

Sara Corrales confesó cuál fue el inesperado gesto que la enamoró de su esposo: esto dijo

Sara Corrales divide opiniones tras confesar en sus redes sociales cual fue el gesto que la enamoró de su esposo.

Harry Styles se sincera sobre la muerte de Liam Payne y la presión del duelo público Harry Styles

Harry Styles rompe el silencio por primera vez sobre la muerte de Liam Payne: “Es muy difícil”

El cantante habló por primera vez del duelo que vivió tras la muerte de su excompañero y la presión mediática.

Lo más superlike

Luto en la moda: murió icónica supermodelo que brilló en portadas de Vogue Viral

Falleció reconocida supermodelo de Vogue y actriz tras dura enfermedad

La modelo y actriz falleció a los 62 años tras enfrentar una enfermedad que se agravó en los últimos meses.

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera? Jhonny Rivera

Jenny López emprenderá un viaje fuera del país: ¿irá sin su esposo Jhonny Rivera?

Nicolás Arrieta sorprendió con el “soberbio” detalle que recibió de una fan Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta sorprendió al mostrar el “soberbio” detalle que recibió de una fan en Bogotá

Día Mundial de la Obesidad: hábitos saludables Salud

Día Mundial de la Obesidad: descubre los secretos para evitar el sobrepeso y cuidar tu salud

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista