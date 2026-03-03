Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse una desafortunada pérdida en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién fue el reconocido periodista que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo del periodismo se viste de luto tras confirmarse la desafortunada pérdida de un reconocido exponente quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los allegados de la celebridad y, de igual modo, por sus seguidores, quienes lo apoyaron en su carrera, demostrando su gran habilidad tanto para la televisión como para la información en los medios de comunicación.

¿Quién fue el reconocido periodista que falleció tras anunciarse la noticia en directo?

El nombre de Fernando Ónega se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser un periodista intachable, sino que también, tras confirmarse su desafortunado fallecimiento este martes 3 de marzo.

Así se confirmó el fallecimiento de Fernando Ónega. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de una emisión en directo por parte del programa en el que los presentadores del programa, quienes anunciaron el desafortunado fallecimiento del periodista quien dejó un importante legado, pues expresaron lo siguiente:

“Tenemos una noticia de última hora muy triste para este programa. El periodista Fernando Ónega, padre de nuestra colega y compañera, Solsones Ónega, falleció a sus 78 años en Madrid. Les enviamos un sentido pésame a todos sus allegados”, expresaron los presentadores.

La noticia causó un profundo vacío por parte de los presentadores y, de inmediato, por parte de sus seguidores, quienes lo apoyaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional al dejar un importante legado.

¿Cuál fue el importante medio de comunicación en el que Fernando Ónega se convirtió en presidente?

Cabe destacar que Fernando Ónega se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en destacarse por su gran habilidad durante su carrera y como periodista.

¿Cuál fue el importante medio en el que Fernando Ónega fue presidente? | Foto: Freepik

Así también, se convirtió en el dueño de un importante diario de comunicación español el cual es 65Ymás en el que recibió importantes reconocimientos. Así también, lo despidieron con un sentido mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, expresando lo siguiente:

“El presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega (Mosteiro, Pol, Lugo, 15 de junio de 1947- 3 de marzo de 2026), el cronista imprescindible desde los primeros tiempos de la Transición española, una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad, nos ha dejado. Ónega ha fallecido este martes a los 78 años”, confirmó el medio de comunicación 65YMÁS.

