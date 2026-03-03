Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina, hermana de Yeison Jiménez desempolvó foto con el cantante y su padre: ¿cuál?

Sale a la luz una foto de Yeison Jiménez junto a su hermana Lina y su padre en el pasado e internautas dividen opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál fue la reciente foto que compartió la hermana de Yeison Jiménez? | Foto: Canal RCN

En los últimos meses, el nombre de Yeison Jiménez se ha convertido en centro de atención mediática tras su desafortunado fallecimiento el pasado 10 de enero tras un grave accidente de avioneta en Paipa, Boyacá.

Además, varios familiares y allegados a Yeison Jiménez lo han recordado con sentido cariño, en especial, por destacarse al dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser uno de los más grandes exponentes del género popular.

Por su parte, una de las personas que más ha recordado a Yeison Jiménez con sentido cariño a sido una de sus hermanas quien es Lina Jiménez, quien compartió recientemente en sus historias una emotiva fotografía que tenía con el cantante y con su padre, quien hoy está de cumpleaños.

¿Cuál fue la reciente fotografía que la hermana de Yeison Jiménez compartió recientemente en sus redes?

Desde luego, Yeison Jiménez se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en demostrar que la música era su principal fuente de inspiración y, de igual modo, disfrutó de importantes momentos junto a varios de sus seres queridos.

Así felicitó Lina Jiménez a su padre por su cumpleaños. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Lina Jiménez, una de sus hermanas, se ha destacado por ser creadora de contenido y contar varios acontecimientos acerca de su vida cotidiana.

Por su parte, Lina se ha convertido en tendencia en las diferentes plataformas digitales tras compartir una fotografía en la que está junto a su hermano Yeison y su padre, quien está de cumpleaños este 3 de marzo.

En la imagen se refleja que Yeison tuvo la oportunidad de salir del país en el pasado junto a algunos integrantes de su familia, con quienes tuvo la oportunidad de conocer París, Francia.

¿Cómo lucía Yeison Jiménez antes de convertirse en un reconocido cantante de música popular?

Cabe destacar que Yeison Jiménez quedará por siempre en el corazón de los internautas, en especial, por convertirse en uno de los cantantes más resonados a nivel internacional por éxitos como: ‘Aventurero’, ‘Destino Final’, ‘MLP’ y ‘Perro enamorado’.

¿Cómo lucía Yeison Jiménez antes de ser famosos? | Foto: Canal RCN

Desde luego, el equipo de trabajo de Yeison Jiménez compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de cinco millones de seguidores, algunas fotografías en las que se refleja que, con mucho esfuerzo, el intérprete oriundo de Manzanares, Caldas, logró salir adelante.

