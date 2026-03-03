Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Aida Victoria tiene nueva pareja? Beso inesperado con streamer en directo causa revuelo

Un streamer sorprendió a Aida Victoria con un beso durante una transmisión en vivo, los videos desataron rumores sobre un posible romance.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Aida Victoria estrena pareja? El beso en vivo que encendió las redes
¿Aida Victoria estrena pareja? El beso en vivo que encendió las redes. (Foto FreePik) (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a encender las redes sociales tras protagonizar un llamativo momento junto al streamer El Topi.

Un beso en plena transmisión en vivo y su reciente aparición juntos en la inauguración de su discoteca desataron rumores sobre un posible nuevo romance.

Aida Victoria causa revuelo tras beso inesperado de streamer en directo
Aida Victoria causa revuelo tras beso inesperado de streamer en directo. (Foto Canal RCN)

¿Tiene Aida Victoria nueva pareja?

Todo comenzó durante la inauguración de la nueva discoteca de la empresaria en Medellín, evento al que asistieron amigos cercanos y varios creadores de contenido.

Entre ellos estaba El Topi, quien ha manifestado públicamente en varias ocasiones su admiración por Aida.

En uno de los videos que circulan en redes, se puede ver a la influencer bromeando sobre lo “nervioso” y “sudoroso” que él se pone cuando está a su lado. Ella le pregunta si se encuentra bien y él responde entre risas que todo está bajo control, culpando al aire acondicionado del lugar.

Mientras Aida modela su atuendo, el streamer aprovecha para rodearla con un brazo por los hombros, mostrando cercanía.

El momento que más llamó la atención fue cuando El Topi le robó un beso en la mejilla. Él reaccionó emocionado, mientras Aida soltó una carcajada y, en tono juguetón, habló de “faltas de respeto” antes de alejarse riendo.

¿Qué pasó en el en vivo de El Topi y Aida Victoria?

La química entre ambos también quedó en evidencia durante un stream que realizaron juntos.

Allí, El Topi fue más allá y comenzó a bromear sobre un supuesto futuro juntos. Incluso prometió que estaría pendiente de Emiliano, el hijo de Aida, y cantó canciones infantiles en versión vallenato como si ya hiciera parte de la familia.

La influencer no pudo contener la risa ante cada ocurrencia. En otro momento, él le regaló un gancho rojo para el cabello; Aida agradeció el detalle, pero luego lo botó por el balcón discretamente cuando él no estaba mirando.

En otro momento, el streamer le reclamó a Aida y le hizo comentarios sobre la relación que tiene con Andy Rivera, a lo que ella respondió entre bromas que nadie le llegaba “a los talones”.

Pese a los rumores, todo apunta a que se trata de una dinámica de amistad y entretenimiento. Aida Victoria continúa enfocada en su faceta empresarial y disfrutando su maternidad, dejando claro que, por ahora, sigue soltera.

Aida Victoria y El Topi mantienen una amistad
Aida Victoria Merlano sigue soltera, a pesar de los rumores. (Foto Canal RCN)
