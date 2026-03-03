Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri, sorprendió al presumir sus regalos de 15 años

Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras compartir imágenes de la celebración de sus quince años, donde presumió varios de los regalos que recibió en esta fecha especial.

¿Por qué los quince años de Isabella Valdiri han llamado la atención?

Los quince años de Isabella Valdiri marcaron un momento significativo tanto para ella como para su madre. Andrea Valdiri había anticipado que asumiría personalmente la organización de esta fecha especial y, por ello, preparó distintas sorpresas para celebrar su vida.

Andrea Valdiri celebra los quince años de Isabella, su hija / (Foto del Canal RCN)

A través de redes sociales se conoció que parte del homenaje se llevó a cabo en Cartagena, donde la familia alquiló una casa para celebrar. Además del viaje, Andrea dedicó varios mensajes a su hija en sus historias de Instagram, en los que destacó su crecimiento personal, su disciplina académica y su talento musical, especialmente con el piano.

Antes del día principal, también realizó un “pre-quince”, con detalles que, según explicó, buscaban ajustarse a los gustos de Isabella. La creadora digital ha manifestado en distintas ocasiones que su hija ha sido un apoyo constante desde el inicio de su carrera.

¿Qué regalos recibió Isabella Valdiri de cumpleaños?

Isabella publicó un carrusel de fotos en Instagram en el que mostró varios obsequios. Entre ellos se encuentran: un ramo de rosas, un desayuno en la cama, un reloj y un pastel de dos pisos con decoración floral que incluía el mensaje “Isa, te amo”.

Isabella Valdiri presumió sus regalos de cumpleaños / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En las imágenes se le ve sonriendo, saltando sobre la cama y abrazando a su madre. Sin embargo, el regalo que más llamó la atención fue un reloj cuyo valor aproximado sería de 56 millones de pesos colombianos.

Andrea explicó que decidió comprarlo después de notar que su hija estaba interesada en esforzarse para adquirir este accesorio. En un video, mostró una caja con correa negra y marco dorado, y señaló que Isabella lo quería en ese estilo porque se identifica con diseños sobrios.

Más adelante compartió el momento en que le entregó oficialmente el obsequio. En el video se observa a Isabella emocionada mientras abraza a su madre.

¿Qué dijo Isabella Valdiri acerca de sus regalos?

En la descripción de la publicación, Isabella acompañó las imágenes con un mensaje en inglés que no pasó desapercibido y que, al traducirse, dice:

“Mi cumpleaños ✨🎂🙏🏻. Gracias, mami. Te amo ♥️🥹”.

El mensaje acompañó las fotografías de los regalos. La publicación acumuló reacciones y comentarios en pocas horas, consolidando el interés que despierta cada aparición pública de la familia Valdiri.

Por ahora, Andrea ha insinuado que el reloj sería solo el comienzo de una sorpresa mayor para su hija, lo que mantiene atentos a los seguidores a nuevas publicaciones relacionadas con la celebración de sus 15 años.