Westcol se mostró pensativo tras la costosa cena que tuvo con Luisa Castro: ¿cuánto pagó?

La relación entre Westcol y Luisa Castro continúa captando la atención de sus seguidores. Lo que comenzó como una salida a cenar con su novia se convirtió en tema de conversación cuando el creador de contenido reveló la alta suma que pagó.

¿Quién es la novia de Westcol?

La novia de Westcol es la modelo y creadora de contenido Luisa Castro. Tras meses de rumores, la pareja confirmó su relación a finales de enero de 2026.

Antes de eso, se les vio celebrando el cumpleaños de Luisa en Las Vegas y llevando a cabo actividades en el desierto. Su primera aparición pública como pareja fue durante un concierto de Blessd, en Pereira, el 31 de enero de 2026.

Recientemente, Westcol le regaló un lujoso reloj Cartier, valorado en más de 10,000 dólares, lo que ha generado especulaciones entre sus seguidores sobre un posible matrimonio en el futuro.

¿Cuánto pagó Westcol en la cena con Luisa Castro?

Durante una transmisión en vivo, Westcol reveló que la cena que compartió con su novia tuvo un valor cercano a 800 mil pesos. Aunque la cifra por sí sola llamó la atención de sus seguidores, lo que realmente generó conversación fue el análisis que el creador de contenido hizo a partir de ese momento.

"Luisa me empezó a decir como que qué loco, que una cuenta así para dos personas sea tan cara", contó

El streamer recordó que, en su infancia, reunir una suma similar implicaba un esfuerzo considerable, trabajando y ahorrando para alcanzar metas básicas. Por eso, enfrentar hoy un gasto de esa magnitud lo llevó a un momento de reflexión.

¿Qué dijo Westcol sobre su cena con Luisa Castro?

Westcol contó que la cena con su novia lo hizo reflexionar sobre cómo cambia la percepción del dinero según las oportunidades de cada persona. Explicó que el momento lo llevó a pensar en las diferencias sociales que existen.

Señaló que, aunque para algunos gastos como este pueden ser habituales, para otras personas representan un esfuerzo considerable, y esa diferencia lo hizo detenerse a analizar la realidad económica de distintos contextos.

“Cómo puede cambiar la vida de uno y cómo puede estar alguien mal mientras otra persona gasta tanto dinero”, reflexionó.

La confesión generó debates en redes sociales, donde los seguidores comentaron sobre el poder adquisitivo de Westcol y cómo ha evolucionado con el tiempo.