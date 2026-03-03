Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata duda sobre su relación con Eidevin López en La casa de los famosos: "Me da pena"

Mariana Zapata sostuvo una conversación con Valentino Lázaro en la que reveló cuáles son sus intenciones con Eidevin López.

Mariana Zapata duda sobre su relación con Eidevin López
Mariana Zapata habla sobre su relación con Eidevin López / (Fotos del Canal RCN)

En medio de una conversación con Valentino Lázaro, Mariana Zapata llamó la atención al revelar cuáles son sus planes en La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido generó comentarios tras revelar si planea establecer una relación sentimental en el reality.

¿Qué ha pasado entre Mariana Zapata y Eidevin en La casa de los famosos?

En la tercera edición de La casa de los famosos Colombia, la relación entre Mariana Zapata y Eidevin López ha llamado la atención de los televidentes. En redes destacan que el vínculo se ha transformado, pasando de ser una amistad cercana a un romance que continúa generando conversación.

A finales de febrero, Eidevin decidió formalizar su interés por Mariana. Con la ayuda de Juan Palau y Juanda Caribe, le organizó una serenata romántica. El momento culminó con un beso frente a los demás participantes.

Así mismo, los internautas destacan que López ha estado"ganando puntos" con Mariana a través de algunos detalles que le ha organizado. Le preparó panqueques con helado y una decoración especial, algo que Mariana mencionó que la hacía sentir muy especial.

¿Qué ha pasado entre Mariana Zapata y Eidevin en La casa de los famosos?
Mariana Zapata y Eidevin asisten a una cena especial en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Además, tuvieron una cena a solas donde Eidevin le confesó que le gustaba su sencillez y personalidad directa, mientras que Mariana admitió que, aunque al principio no creía que su interés fuera real, ahora lo ve con otros ojos.

¿Qué consejos ha recibido Mariana Zapata?

Tras las muestras de afecto, Mariana ha recibido varios consejos por parte de sus compañeros. Esta vez fue Valentino quien le habló, sugiriéndole ser sincera con Eidevin.

Lázaro le propuso que tenga una conversación en la que le explique que su intención es “fluir” dentro de la relación, es decir, disfrutar de la cercanía sin formalizar un noviazgo.

¿Qué consejos ha recibido Mariana Zapata?
Valentino Lázaro aconsejó a Mariana Zapata en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Valentino reveló que, desde su perspectiva, ha visto a Eidevin nervioso y confundido por sus sentimientos hacia Mariana. Por ello, le sugirió hablar con él para evitar que se ilusione o malinterprete sus gestos de cercanía:

"Tú que eres un poco menos nerviosa, sientate y dile como: "¿Tienes alguna duda, tienes algún pensamiento que sientas que si lo solucionamos vas a estar más tranquilo?", le aconsejó

Valentino destacó que la finalidad de su consejo es que ambos puedan estar tranquilos, evitando confusiones mientras siguen compartiendo tiempo juntos dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre su relación con Eidevin López?

Mariana aseguró que es la primera vez que le pasa algo así en televisión y que generalmente es ella quien termina las relaciones. Comentó que hasta el momento Eidevin se ha mostrado tranquilo y “fluyendo”, por lo que no le ha dado señales de querer hablar sobre la relación.

Zapata destacó que, aun así, han tenido conversaciones en las que han hablado acerca de lo que sucederá cuando salgan del reality:

Yo le hice prometer que cuando saliéramos de acá, nos íbamos a ver e íbamos a ir a Valledupar

También confesó que le da pena tocar el tema, ya que teme que abordar la conversación pueda alejar a Eidevin o generar un malentendido sobre sus intenciones. Por eso, afirmó, prefiere esperar hasta que la charla se dé de manera natural y sin presiones.

Estas declaraciones han llamado la atención de los internautas, quienes afirman que Mariana se encuentra confundida respecto a sus sentimientos hacia su compañero en La casa de los famosos Colombia.

